Džepar naletio na MMA borca iz Ljubuškog. Evo kako se proveo

Piše Petar Božičević,
Hrabar potez MMA borca Ivana Skoke! U londonskom metrou spriječio krađu mobitela i oborio lopova na pod. Policija pronašla oružje. Skoko: Svi trebamo reagirati na nepravdu

Hrvatski MMA borac Ivan Skoko postao je neočekivani junak na londonskom metrou. Naime, brzom je reakcijom spriječio lopova da ukrade mobitel mladoj ženi na postaji Borough u južnom Londonu.  Incident se dogodio u utorak navečer kada je napadač pokušao uzeti mobitel putnici koja je ulazila u vlak. Skoko je to vidio i reagirao koristeći znanje iz borilačkih vještina.

- Čuo sam vrisak i svi su se okrenuli. Pomislio sam samo što mogu učiniti da pomognem. U sekundi sam ga uhvatio za hoodicu, bacio na pod i zadržao polugom na ruci - ispričao je Ljubušak za Daily Mail i dodao:

Dok je oborio napadača i držao ga na podu, Skoko je upozorio napadača:

- Ne poseži za oružjem. Profesionalac sam i ozlijedit ćeš se. 

Policija je kasnije u džepu napadača (u 20-ima) pronašla zahrđali ćekić i dva mobitela. 

- Osjetio sam nešto u njegovu džepu, mislio sam da je nož, zato sam ga držao blizu sebe. Srećom, žena je zadržala mobitel i otišla vlakom - dodao je Skoko.

Inače, radi se o 190 centimetara visokom majstoru jiu-jitsua, a u Londonu vodi tečajeve samoobrane i svakodnevno trenira po nekoliko sati. 

- Iz dana u dan svjedočim krađama i frustrira me što ljudi ne reagiraju. Samo sam učinio ono što bi svatko trebao učiniti i pomogao sobi u nevolji - zaključio je višestruki pobjednik na natjecanjima British Open, NAGA London i IBJJF London Fall Open 2025.

Britanska policija potvrdila je da je napadač uhićen zbog pokušaja krađe, posjedovanja oružja i preprodaje ukradene robe. 

