Pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za Euro 2021. priključio se napadač Hoffenheima Andrej Kramarić (29). Nedavno je uplovio u bračnu luku, sezonu u Bundesligi završio je sa sjajnih 20 golova i šest asistencija i vruća je roba na tržištu.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripreme za Euro u Rovinju

- Fino zvuči tih 20 golova. Dobar sam došao na pripreme, sretan sam i zadovoljan. Čuo sam da sam jedini poslije Davora Šukera koji je to napravio. Stati u rečenicu s njim mi je velika čast i ponos, kad sam bio klinac od šest godina on mi je bio najveći idol. Nisam mogao ni sanjati o tome - rekao je dobro raspoloženi Kramarić u uvodu pa dodao:

- Ne želim ništa previše najavljivati, ali vjerujem da mogu ponoviti takvu sezonu. Samo da me zdravlje posluži, još uvijek sam jako motiviran.

Šuker je trpao za reprezentaciju na velikim natjecanjima kao na traci.

- On je imao malo više minuta od mene - malo je Krama "bocnuo" izbornika Zlatka Dalića.

Kramarića je u Hoffenheimu jedno vrijeme trenirao perspektivni Julian Nagelsmann (33). Potom je otišao u Leipzig, a sad je preuzeo klubu Bayerna. Kazao je za njemačke medije da je Kramarić najbolji igrač kojeg je trenirao.

- To mi je jedna od najdražih pohvala. Prije tri godine sam rekao da će biti najbolji trener na svijetu. Sad je već među pet najboljih stratega. Moram priznati, iznenadio me, čast mi je što je to rekao i ovim putem mu se želim zahvaliti. Bilo mi je zadovoljstvo raditi s njim - rekao je Kramarić pa dodao:

- Zaslužio je sve što mu se događa i sigurno će u Bayernu napraviti rezultat. Ima sjajan pristup, energiju, ideje, treninge. Nisam upoznao čovjeka koji ima toliko energije. Podsjeća me stilom igre na Pepa Guardiolu, ali ne mogu reći hoće li osvojiti Ligu prvaka, nije ni Guardiola uspio to u Bayernu. Nametnut će se on tamo, bez obzira što je mlađi od nekih igrača. Njegov sam fan, osvojit će sigurno sve u Njemačkoj, a za LP ćemo vidjeti.

'Bilo bi lijepo surađivati s Nagelsmannom'

A ima li mjesto za tebe u Bayernu?

- Ne želim o tome ni pričati previše. Naravno da bi bilo lijepo surađivati opet s njim, a u kojem klubu, kad i kako, to ćemo tek vidjeti - zagonetno je kazao.

U Hoffenheimu te ne žele pustiti, žele te valjda držati do penzije...

- Ha, čuj, to sam i ja čuo. Sportski direktor Alexander Rosen rekao je da ne vidi realnu sumu novaca koju je netko spreman platiti za mene. Uvijek sam govorio da mi je lijepo u Hoffenheimu u svakom segmentu, neće biti šteta ni ako ostanem nakon Eura, ali ulazim u zadnju godinu ugovora i svi znamo što to otprilike znači - nagovijestio je rastanak s Nijemcima Kramarić.

Da se vratimo na reprezentaciju. Jesi li spreman opet biti džoker, kao u Rusiji?

- Slabo te čujem, internet šteka - našalio se Kramarić pa ozbiljnije dodao:

- Znao sam da to pitanje slijedi, a ja odgovor na to pitanje dajem već sedam godina zaredom golovima. Pitajte Šukera što bi on rekao na to pitanje da zabije 20 golova u jednoj sezoni...

Kramarić je dobar prognozer rezultata, ali...

- Još je rano govoriti, treba mi par dana da vidim kako suigrači dišu, a i da analiziramo druge. Ako ćemo općenito, dobri smo, nedostaje nam tek iskusni Dejan Lovren, možda se čovjek i vrati kroz desetak dana, vidjet ćemo, puno bi nam to značilo. Ista stvar kao i u Rusiji, trebamo krenuti bez pritiska, proći skupinu, a onda je sve moguće. Spremni smo, imamo energiju da napravimo nešto - rekao je Kramarić pa nastavio:

- U Europi ima pet boljih reprezentacija od nas, moramo biti realni. Ipak, i u Rusiji je bilo boljih momčadi pa smo do finala dogurali. Englezi? Sigurno su bolji od nas, bit će, vjerujem, pun stadion. Na kraju ispada da je, zbog daljnjeg ždrijeba, bolje u skupini završiti drugi, ali nije na meni da o tome govorim i odlučujem. Na lideru je da izabere naš put.

Bojazan je da od Engleske izgubimo velikim rezultatom u prvoj utakmici skupine pa da psihički potonemo.

- Ma ne, neće nas pokolebati ništa, bez obzira na rezultat. Zašto bi netko pao? Svi mi u klubovima svaki tjedan imamo teške utakmice. Jednom pobijediš, jednom izgubiš. Ne postoje više momčadi koje će pobijediti sto utakmica u nizu...

'I bake sa sela sve znaju'

Nedefinirana je Kramarićeva uloga u reprezentaciji. Neki ga žele vidjeti u napadu, neki na polušpici, neki čak na krilu.

- Nisam o tome pričao s izbornikom Dalićem još, ali dao sam odgovor na to pitanje svojim golovima. Glupo mi je više spominjati svoju poziciju i konkurenciju. I bake sa sela znaju što igram u klubu, kaj da ti kažem.

Hrvatsku u skupini još čekaju utakmice sa Češkom i Škotskom. Krama u klubu igra sa Čehom Pavelom Kaderabekom (29).

- Pričao sam s njim o našoj utakmici. Imam super odnos s njim, veselim se susresti s njim, možda i igrati protiv njega. On zna kakav stil ja gajim, ja znam kako on igra. Bit će zanimljivo, veselimo se, neka bolji pobjedi.

Pada li na lažnjake?

- Mogu samo reći da bih se volio naći jedan na jedan s njim - rekao je za kraj kroz smijeh.