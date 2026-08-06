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E tako se 'bilda' koeficijent! Evo za koliko je Hrvatska skočila nakon pobjeda naših klubova

Piše Jakov Drobnjak,
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E tako se 'bilda' koeficijent! Evo za koliko je Hrvatska skočila nakon pobjeda naših klubova
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatski klubovi razvalili Europu! Tri pobjede u tjedan dana digle koeficijent i gurnule Hrvatsku na 21. mjesto, a novi skok mogao bi doći uskoro

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Odličan tjedan za "Nk Hrvatski Koeficijent". Tri utakmice, tri pobjede i veliki skok u samo tjedan dana. Prvo je Dinamo u kvalifikacijama za Ligu prvaka srušio Kauno Žalgiris s 5-0 na Maksimiru, a nove dobre vijesti stigle su u četvrtak kada su do važnih trijumfa došli Hajduk i Rijeka u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. 

Hajduk je odigrao odličnu utakmicu u Litvi i na Poljud nosi prednost od tri gola razlike protiv Žalgirisa (5-2). Do vrha je bila puna mreža Žalgirisa i uzvrat bi trebao donijeti mirnu utakmicu, ali nadamo se i još koji bod za koeficijent. Rijeka je pobijedila finski Ilves 1-0 na Rujevici, dominirala i mogla do veće prednosti, ali je pokazala da je bolja momčad. Na uzvratu u Finskoj morat će se ipak pomučiti za prolaz dalje.

E sad, što kaže koeficijent. Hrvatska je pobjedama svoja tri predstavnika u Europi povećala koeficijent za 0,750. Tako je u samo tjedan dana skočila s 23. na 21. mjesto ljestvice te preskočila Rumunjsku. Ukupan hrvatski koeficijent sada je 24,531. Ispred je Škotska s koeficijentom 25,050 te Austrija s 25,250. Iza Hrvatske je spomenuta Rumunjska sa 24,500.

Idući tjedan igraju se uzvrati i sve tri hrvatske momčadi bolje su od protivnika tako da je realno za očekivati novi rast koeficijenta kao i ono najvažnije, prolaz u daljnju fazu kvalifikacija. Dinamo uzvrat protiv Kauna igra u utorak od 19 sati, dok su Hajduk i Rijeka na redu u četvrtak.

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Komentari 22
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