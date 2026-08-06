E tako se 'bilda' koeficijent! Evo za koliko je Hrvatska skočila nakon pobjeda naših klubova

Odličan tjedan za "Nk Hrvatski Koeficijent". Tri utakmice, tri pobjede i veliki skok u samo tjedan dana. Prvo je Dinamo u kvalifikacijama za Ligu prvaka srušio Kauno Žalgiris s 5-0 na Maksimiru, a nove dobre vijesti stigle su u četvrtak kada su do važnih trijumfa došli Hajduk i Rijeka u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

🇩🇰 Denmark is the winner of the week with 4/4 wins and +1.000 added to their coefficient!



🇨🇭 Switzerland (3-1-0) and 🇭🇷 Croatia (3-0-0) follow behind! pic.twitter.com/Gr3AZYTeEt — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 6, 2026

Hajduk je odigrao odličnu utakmicu u Litvi i na Poljud nosi prednost od tri gola razlike protiv Žalgirisa (5-2). Do vrha je bila puna mreža Žalgirisa i uzvrat bi trebao donijeti mirnu utakmicu, ali nadamo se i još koji bod za koeficijent. Rijeka je pobijedila finski Ilves 1-0 na Rujevici, dominirala i mogla do veće prednosti, ali je pokazala da je bolja momčad. Na uzvratu u Finskoj morat će se ipak pomučiti za prolaz dalje.

E sad, što kaže koeficijent. Hrvatska je pobjedama svoja tri predstavnika u Europi povećala koeficijent za 0,750. Tako je u samo tjedan dana skočila s 23. na 21. mjesto ljestvice te preskočila Rumunjsku. Ukupan hrvatski koeficijent sada je 24,531. Ispred je Škotska s koeficijentom 25,050 te Austrija s 25,250. Iza Hrvatske je spomenuta Rumunjska sa 24,500.

Idući tjedan igraju se uzvrati i sve tri hrvatske momčadi bolje su od protivnika tako da je realno za očekivati novi rast koeficijenta kao i ono najvažnije, prolaz u daljnju fazu kvalifikacija. Dinamo uzvrat protiv Kauna igra u utorak od 19 sati, dok su Hajduk i Rijeka na redu u četvrtak.