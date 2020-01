E, to su bili naši heroji: Pako, Irfan, Ivano, Pero, Vori, Mirza...

Patrik Ćavar, legendarni Pako. Ako postoji netko tko je u rukometu bio stvoren za sve, onda je to on. Odrastali smo gledajući njegove majstorije u Badelu, Barceloni, hrvatskoj reprezentaciji. Igrao je vanjskog na krilu, na crti.

- Mislio sam potkraj karijere biti i golman, braniti jednu sezonu. Da nije bilo ozljede, probao bih i to - kaže Ćavar. Prisjetio se Ćavar mnogih anegdota u bogatoj karijeri. Ivano Balić i on, ponajbolji, po mnogima i najbolji rukometaši svih vremena, jednom su prilikom u Poreču imali okladu.

- Bilo je to baš spontano. Sjedili smo u kafiću u Poreču, Ivano, Pero Metličić i ja. Zezali smo se, bile su pripreme reprezentacije. Bilo je to u travnju, nije bilo baš toplo. Kad smo sjedili, vidjeli smo da je u moru bilo puno mulja i svega. Rekao sam im da je tako prljavo da nema šanse da bi netko skočio u to, a Ivano se nasmijao i odvratio mi: ‘Hoćeš se kladiti sa mnom, skočit ću ja’. Naravno da sam se kladio, pomislio sam da nema šanse da to napravi. Oklada je bila vrijedna 100 eura. On je ustao te se u tenisicama i trenirci bacio u vodu. Odmah sam mu dao sto eura - prisjetio se Patrik Ćavar priče s Ivanom Balićem.

Patrik Ćavar i Irfan Smajlagić obilježili su generaciju koja je 1996. godine u Atlanti osvojila olimpijsko zlato. Smajlagić je bio desno krilo koje gotovo da nije moglo promašiti. U situacijama jedan na jedan Pipe, kako su ga zvali, nije griješio. Odlaskom Smajlagića mislili smo da se dugo neće netko takav roditi.

Nakon Atlante uslijedila je smjena generacija koja nije prošla bezbolno. Štoviše, šest godina Hrvatska nije bila ni blizu postolja, a kulminacija kraha hrvatskog rukometa bila je na EP-u u Švedskoj 2002., kad je momčad pod vodstvom izbornika Josipa Milkovića osvojila posljednje, 16. mjesto. Momčad je preuzeo anonimni Lino Červar, a na put na SP u Portugal u zračnu luku nije došao gotovo ni jedan novinar.

- Pokazat ćemo kako Hrvati igraju rukomet - rekao je tad Lino. I bio je to početak hrvatske bajke...

Patrik Ćavar

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pet puta je bio europski klupski prvak, dvaput sa Zagrebom, tri puta s Barcelonom. U Atlanti je osvojio olimpijsko zlato.

Irfan Smajlagić

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Kao igrač na OI-ju 1988. osvojio je broncu, a u Atlanti zlato. Kao Červarov pomoćnik ima zlata iz Atene i Portugala.

Ivano Balić

Foto: Zeljko Hladika/24sata/PIXSELL

Genij! S velikih natjecanja s Hrvatskom osvojio je čak devet medalja, izabran je za rukometaša stoljeća.

Petar Metličić

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kao i Ivano Balić, na svakom velikom natjecanju osvojio je medalju. Jedan od najboljih desnih vanjskih ikad.

Igor Vori

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Devet medalja s velikih natjecanja, najbolji obrambeni igrač Eura 2008., najbolji igrač cijelog SP-a 2009.

Mirza Džomba

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Liga prvaka, Olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo... Ma teško je sve i izbrojiti. U svoje vrijeme najbolje desno krilo svijeta.

