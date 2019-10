Eddie Hearn: Ruiz je smršavio? Izgledao je poprilično bucmasto

Mislim da je izgledao prilično bucmasto. Zapravo vjerujem da je izgledao teže nego ranije. To je stvar percepcije. Onaj video koji sam vidio, na kojem je trenirao u San Diegu, ne mislim da je izgledao mršavije nego za zadnji pripremni kamp, prokomentirao je promotor Eddie Hearn trenutno fizičko stanje Andyja Ruiza (30) teškaškog boksačkog IBF, WBO, IBO i WBA prvaka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što je prije pola godine tada bucmasti Meksikanac šokirao boksački svijet i oduzeo sve titule Anthonyju Joshui (30), odmah se krenulo u dogovaranje revanša. I Eddie Hearn je uspio - spomenuti će se dvojac boriti 7. prosinca u Saudijskoj Arabiji. Andy Ruiz promijenio je način prehrane i izgubio dosta kilograma. No, u to ne vjeruje Eddie Hearn. Misli da je Ruiz iskoristio trik.

- Ima jedna njegova fotografija na kojoj se naginje naprijed. To je stari trik, nagneš se naprijed, a ostatak tijela pomakneš prema natrag i malo se 'napučiš'. Taj trik ti oduzme mnogo kila. Možda je to učinio - objasnio je promotor.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Bivši prvak Tyson Fury (31) također je imao veliku fizičku transformaciju prije povratka u ring. No, on se udebljao zbog izbivanja iz ringa i problema sa sobom pa je mršavio kako bi se vratio u staru formu. On smatra da se sadašnji prvak ne bi trebao baviti skidanjem kilograma jer bi ga to moglo koštati.

- Čuo sam da je skinuo dosta kilograma. To mi se ne sviđa. Ako nešto nije potrgano, zašto to popravljati. Odlično je boksao s onom težinom i zato bi trebao ostati na njoj - rekao je Fury.