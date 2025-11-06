Eduardov sin oduševio sve u prvom nastupu za Hrvatsku!

Kakav je to napadač bio, prisjetit će se mnogi, ali kakav je tek mogao biti da nije bilo onog divljačkog prekršaja Martina Taylora koji mu je unazadio karijeru... Nastavio je on igrati i nakon ozljede, bila je to solidna karijera, ali mogla je biti još veličanstvenija. Posebno se hrvatskim navijačima stegne u grlu na spomen njega jer da smo ga imali u sastavu na Europskom prvenstvu 2008. godine, naša priča vrlo vjerojatno ne bi završila u četvrtfinalu.

Pričamo o Eduardu da Silvi (42), Brazilcu koji je postao legenda Dinama. Zabio je čak 48 golova u 62 utakmice, a trag je ostavio i u 'vatrenima' za koje je utrpao 29 golova u 62 utakmice. Da nije bilo ozljede, mnogi su uvjereni da bi svrgnuo s vrha Davora Šukera koji je na 45. Legendarni Dudu umirovio se prije šest godina, ali dinastija Da Silva dobila je novu nogometnu uzdanicu.

Matheus Eduardo Alves da Silva (14) je sin legendarnog 'vatrenog'. Nastupa za Flamengo, kao što je i njegov otac, a sada je odjenuo i dres na kvadratiće i odmah oduševio!

Hrvatska U-15 nogometna reprezentacija je na razvojnom turniru u Ivanić Gradu pobijedila Luksemburg (5-1), a briljirao je Eduardov sin koji je zabio dva gola u svom prvom nastupu za Hrvatsku. Za izabranike Sretena Ćuka zabijali su još Zvone Dacer, Lucas Kuzmanović-Lastavec i Ivan Križan. Sljedeću utakmicu na turniru igrat će danas protiv Češke od 15 sati.

Matheusov debi iz snova pratio je i ponosni otac koji se javio na Instagramu.

- Čestitam. Prvi golovi se nikad ne zaboravljaju - napisao je Eduardo.

Foto: Instagram

Matheus je član Flamenga, a prije pola godine odlučio je krenuti očevim stopama prihvativši HNS-ov poziv. U travnju ove godine je za U-14 reprezentaciju hrvatske dijaspore Južne Amerike, Kanade i SAD-a zabio dva gola u porazu od Šibenika (3-2) i dva gola u porazu od Dinama (6-2). Već tada je pokazao da ima nešto u njemu, otac mu je prenio talent, a na njemu je da ga nastavi razvijati.

Foto: Instagram

- U Flamengu je već četiri godine, dosta dobro kotira. To je najbolji klub u Brazilu, jedan od najvećih u Južnoj Americi. Samo Rio ima 20 milijuna stanovnika i ponosan sam kad vidim da je moj sin tamo već četiri godine. Matheus je igrao špicu, sad su ga stavili na krilo, još se traži. Mislim da će igrati prema gore, dosta je brz, ne staje. Dosta odskače brzinom, ima dobru tehniku, hladan kao tata u završnici - rekao je nedavno ponosni Eduardo o svom sinu.