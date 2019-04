Effenberg: Žalim Niku Kovača, uklizavaju mu i njegovi i tuđi!

Nema kluba (osim možda Manchester Uniteda) koji u medijima ima toliko bivših igrača kao Bayern München. Ljudi pišu kolumne, rade kao stručni komentatori na privatnim i državnim televizijama, prave podcaste, komentiraju za radio postaje... Posvuda su.

I to ne neki prolaznici nego istinske legende kluba, njemačkog i svjetskog nogometa. U FC Bayernu su se do 2016. tresli otvarajući Bild na dan kad je izlazila kolumna neusporedivo velikog, karizmatičnog Franza Beckenbauera.

Stefan Effenberg s Bayernom je osvojio Ligu prvaka i tri Bundeslige. Šest godina u klubu, sedam godina u Elfu. Veliko ime, legenda. Još kao igrač poznat po izjavama bez kočnica i hipokrizije. Igrao je fin nogomet pun tehnike, a s riječima ide direkt u glavu.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Sada je kolumnist sportske rubrike T-comovog portala, a u svojoj najnovijoj kolumni piše:

- Stalno mu dovode posao u pitanje, da sam Niko Kovač bilo bi mi mučno od toga. Ili ga pod znak pitanja stavljaju oni van kluba ili u njega pucaju: ljudi iz Bayerna?! Zamislite prvi čovjek kluba Karl-Heinz Rummenigge na pitanje o jesenskoj, već riješenoj Bayernovoj krizi odgovori: "Sami smo sebi pucali u nogu jer je trener radio nevjerojatno puno rotacija. Tek je na intervenciju Uprave prestao s tim pogreškama". Umjesto da kaže: "Jesenas smo imali nekih problema, ali Niko je to ispravio" čovjek udari na vlastitog trenera koji je prvi u ligi i u polufinalu Kupa - šokiran je Effe.

Foto: KAI PFAFFENBACH

- Da je Rummenigge bar tu stao... Ali ne. Morao je dodati: "Nikome nije zauvijek zajamčeno mjesto u Bayernu. Nikome. Svatko treba svaki dan napraviti što se od njega očekuje. To Bayernov princip. A tko se ne može s tim nositi... E, taj je u krivom klubu". Kao da to nije svakome jasno, kao da se to ne podrazumijeva?! Slušam to i žalim Kovača. A nemoguće je da Rummenigge ne zna kolike medijske oluje diže takvim izjavama, koliko trenerove energije troši i koliko, na kraju krajeva, šteti tom istom Bayernu kojeg 'kao' štiti - piše Effenberg pa zaključuje:

- Dok je bio u Frankfurtu nikome iz Eintrachta na pamet nije palo potencirati i najmanju negativu. Znam da je okruženja teško komparirati jer Bayern je neusporediv s bilo kojim drugim njemačkim klubom, ali u ovom slučaju bi mogli učiti od Eintrachta. Jer, u jedno sam siguran: Niko Kovač sigurno je pravi trener za FC Bayern München!