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A IMA IH 100 MILIJUNA

Egipat prvi put u svojoj povijesti upisao pobjedu na Mundijalu

Piše HINA,
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Egipat prvi put u svojoj povijesti upisao pobjedu na Mundijalu
Foto: ANNE-MARIE SORVIN

Debitirali su na prvom Mundijalu 1934. izgubivši od Mađarske, potom su 1990. upisali dva remija i poraz, a 2018. sva tri poraza

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U susretu 2. kola G skupine Svjetskog prvenstva, Egipat je nakon preokreta porazio Novi Zeland sa 3-1 ostvarivši prvu pobjedu u povijesti svjetskih prvenstava.

Egiptu je ovo četvrti nastup na svjetskim prvenstima i tek prva pobjeda u osam odigranih susreta. Debitirali su na prvom Mundijalu 1934. izgubivši od Mađarske, potom su 1990. upisali dva remija i poraz, a 2018. sva tri poraza.

Nakon godina i godina čekanja, napokon su ostvarili prvu pobjedu kojom su napravili veliki korak prema plasmanu u drugi krug.

Novi Zeland je poveo u 15. minuti golom Finna Surmana na dodavanje Tima Paynea. Međutim, Egipat je u nastavaku susreta uspio okrenuti rezultat.

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Izjednačili su u 58. minuti golom Mustafe Zica koji je zabio glavom nakon ubačaja Mohameda Hanyja. Devet minuta kasnije Egipat je okrenuo rezultat golom svog najboljeg igrača Mohameda Salaha.

Bila je to sjajna akcija egipatske vrste, u samoj završnici Salah je uposlio Zica, koju mu je vratio petom, a bivši napadač Liverpoola pogodio za 2-1.

Bio je to Salahov 68. gol u dresu egipatske reprezentacije i još mu jedan nedostaje kako bi dostigao egipatskog rekordera Hossama Hassana.

Konačnih 3-1 postavio je Trezeguet zabivši glavom nakon Salahova ubačaja.

U prvom susretu iz ove skupine Belgija je odigrala 0-0 protiv Irana.

Nakon dva kola vodi Egipat sa četiri boda, Belgija ima dva, a Novi Zeland i Iran  po jedan bod.

U zadnjem kolu, 26. lipnja se sastaju Egipat i Iran, te Belgija i Novi Zeland.

EGIPAT - NOVI ZELAND 3-1

VANCOUVER. Stadion BC Place - 52.497 gledazelja; Sudac: Omar Al-Ali (UAE);

Strijelci: 0-1 Surman (15), 1-1 Zico (58), 2-1 Salah (67), 3-1 Trezeguet (82),

Žuti kartoni: Lasheen / Singh, McCowatt;

EGIPAT: Shoubir - Hany, Ibrahim, Fathy (od 41. Rabia), Fatouh - Attia, Lashin - Zico (od 76. Abdelkarim), Salah (od 84. Abdelmaguid/od 99. Abdelmoneim), Ashour (od 84. Zizo) - Marmoush (od 76. Trezeguet)

NOVI ZELAND: Crocombe - Payne (od 85. Bindon), Surman, Boxall, Cacace (od 76. Randall) - McCowatt (od 66. Old), Bell, Stamenic, Just (od 85. De Vries) - Singh (od 76. Thomas), Wood

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