Nepoznati Salah: 6 posto daje u humanitarne svrhe, izgradio je čitavo naselje u rodnom Egiptu

Mohamed Salah junak je egipatske nogometne reprezentacije, strijelac i asistent u pobjedi nad Novim Zelandom 3-1 na Svjetsko prvenstvu. Za milijune sunarodnjaka on je simbol nade, dokaz da se snovi mogu ostvariti uz dovoljno truda i odricanja. Rođen 1992. u selu Nagrig, Salah je od malih nogu pokazivao strast prema nogometu, idolizirajući Zidanea i brazilskog Ronalda.

Njegova profesionalna karijera započela je s 14 godina, kada je potpisao za klub El Mokawloon iz Kaira. Taj je period obilježilo golemo odricanje. Pet dana u tjednu, Salah je putovao četiri do pet sati u jednom smjeru kako bi stigao na trening, koristeći tri, četiri, a ponekad i pet različitih autobusa.

- Morao sam ranije izlaziti iz škole. Išao bih od sedam do devet ujutro, a onda bih s posebnom ispričnicom jurio na trening. U školi sam bio samo dva sata dnevno - prisjetio se u jednom intervjuu.

Foto: Agustin Marcarian

To iscrpljujuće putovanje, koje je trajalo godinama, izgradilo je u njemu čeličnu disciplinu i želju za uspjehom. Nakon što je tragedija na stadionu u Port Saidu 2012. godine prekinula egipatsko prvenstvo, Salahov talent prepoznao je švicarski Basel. Tamo je brzo postao ključni igrač, a njegove izvedbe u europskim natjecanjima, ironično baš protiv Chelseaja, donijele su mu transfer u londonski klub. Međutim, u Chelseaju pod vodstvom Joséa Mourinha nije dobio pravu priliku. Uslijedila je renesansa u Italiji, prvo na posudbi u Fiorentini, a zatim u Romi, gdje je eksplodirao i privukao pažnju Jürgena Kloppa.

U ljeto 2017. godine, Liverpool ga je doveo za tada rekordnu klupsku odštetu. Bio je to potez koji je promijenio povijest kluba. U prvoj sezoni srušio je rekord Premier lige postigavši 32 gola, a u godinama koje su slijedile postao je vođa momčadi koja je osvojila Ligu prvaka i, nakon 30 godina čekanja, naslov prvaka Engleske.

Čovjek koji nikad ne zaboravlja svoje korijene

Paralelno sa sportskim uspjesima, Salah je gradio reputaciju velikog humanitarca. Nikada nije zaboravio svoje skromne početke, a njegova zaklada "Mohamed Salah Charity Foundation" pomaže stotinama obitelji u njegovom rodnom Nagrigu. Financirao je izgradnju bolnice, škole, ambulantne jedinice i postrojenja za pročišćavanje vode.

Njegova velikodušnost seže i dalje. Donirao je milijune eura Nacionalnom institutu za rak u Kairu, pomogao je obnoviti crkvu uništenu u požaru te osigurao kisik i medicinsku opremu tijekom pandemije bolesti COVID-19. Zbog svojih donacija, koje se procjenjuju na šest posto njegovog ukupnog bogatstva, The Sunday Times ga je uvrstio među najvelikodušnije osobe u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: ANNE-MARIE SORVIN

Sukob koji je šokirao Anfield

Ipak, u prosincu 2025., slika skromnog heroja ozbiljno je narušena. Nakon što je treću utakmicu zaredom ostao na klupi, Salah je u zoni za medije dao intervju koji je odjeknuo nogometnim svijetom. Vidno frustriran, optužio je klub i trenera Arnea Slota za nedostatak poštovanja.

​- Imam osjećaj da me klub bacio pod autobus. Vrlo je jasno da je netko htio da ja preuzmem svu krivnju. Klub mi je ljetos dao mnoga obećanja, a sada sjedim na klupi treću utakmicu. Ne mogu reći da su održali obećanje - izjavio je Salah.

Posebno su bile oštre njegove riječi o treneru:

​- Imao sam dobar odnos s menadžerom, a odjednom više nemamo nikakav odnos. Ne znam zašto, ali čini mi se da me netko ne želi u klubu.

Ove izjave izazvale su šok i nevjericu među navijačima te otvorile pitanje njegove budućnosti. Analitičari su spekulirali da je riječ o pokušaju iznuđivanja transfera ili pritisku na trenera koji se našao pod velikim pritiskom zbog loših rezultata. Salah je tim potezom riskirao svoj legendarni status, a osjećaj tuge prevladao je među navijačima jer je jedna od najljepših priča modernog Liverpoola završila na gorak način. Godinu dana prije isteka ugovora napušta klub, još nije otkrio čiji će dres odjenuti iduće sezone.

Foto: Phil Noble

*uz korištenje AI-ja