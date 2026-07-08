Egipatski izbornik poludio na suca. Pogledajte simbol koji je napravio rukama i što znači

Argentina je izbjegla debakl i pobjedom 3-2 izbacila Egipat i prošla u četvrtinu finala. Egipat je imao sve u svojim rukama vodstvom od 2-0 golovima Yassera Ibrahima u 15. minuti i Mostafe Zika u 67.

Argentina je kreirala preokret golovima Cristiana Romera (79'), Lionela Messija (83') i Enza Fernándeza (90+2'). Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv Švicarske.

I ova utakmica je stvorila brojne sudačke repove na prvenstvu koje je već teško pogođeno korupcijom i krađama. Egipatski izbornik Hossam Hassan bunio se zbog situacije koja je prethodila pobjedničkom pogotku, smatrajući da je Mohamed Salah bio fauliran u kaznenom prostoru i da je sudac François Letexier trebao dosuditi jedanaesterac za Egipat.

Francuski sudac odbio je njihove prigovore, što je izazvalo kaos uz aut-liniju. Izbornik Hassan počeo je prosvjedovati i pritom je rukama pokazivao simbol prekriženih ruku u obliku slova "X".

Egypt national team coach Hossam Hassan held up a FIFA “No to Racism” banner and gestured toward the French referee after Argentina’s third goal was allowed without a VAR review for the foul on Salah 😳😬 pic.twitter.com/djV5ndUZRt — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 7, 2026

Taj simbol znači da je trener ili igrač doživio rasističko i religiozno vrijeđanje. Prema pravilima FIFA-e, prekrižene ruke signal su sucu da se dogodio rasistički incident. Sudac tada ima pravo procijeniti hoće li prekinuti utakmicu. Zasad nije jasno što je točno potaknulo Hassana na takvu gestu i je li mu netko uputio uvredljive riječi. Sudac Letexier nije reagirao na signal, već je egipatskom izborniku zbog prigovora pokazao žuti karton.

- Nismo vidjeli ni poštovanje ni poštenu igru. Nije nam dosuđen jedanaesterac, VAR to nije ni provjeravao, a naš drugi pogodak je, tko zna zašto, nevjerojatno poništen. Svi smo vidjeli povlačenje za dres, a nije bilo ni VAR provjere. Život je nepravedan, pa zašto bi onda u sportu bilo pravde? Nisam uvjeren u ovaj ishod i način na koji se sve odvilo. Želim to reći lijepim riječima i nazvati 'nesrećom', ali prema nama se postupalo nepošteno i ovo je bila nepravda - rekao je Hassan.