Eh, kad bismo utišali 12.000 Šveđana... U Parizu su nas razbili bez dva glavna igrača

Može reći tko što hoće, ali Hrvatska se rekordni 12. put zaredom plasirala u drugi krug europskih prvenstava. Nismo samo 2002. godine kad je EHF i uveo taj sustav, a kad smo bili zadnji u Europi prije nego što smo osvojili svijet. Od tada trajemo, rame uz rame s Danskom, Francuskom, Njemačkom i Španjolskom, koji su također 12 puta prolazili uvodnu skupinu EP-a, ali nitko osim nas 12 u nizu.

U Malmöu prošli jesmo, pobijedili smo Gruziju i Nizozemsku i protiv Švedske ćemo u "finalu" skupine igrati za dva boda u nastavku turnira. Dobra vijest iz Malmöa je što iz soba fizioterapeuta vijesti nema. Kad se sjetimo lanjskog SP-a, ovo je pravo olakšanje za sve uoči Švedske i nastavka turnira.

Šveđani su najuspješnija nacija europskih prvenstava s pet zlatnih medalja. Legendarni Bengan Boysi postavili su standarde kojima se možda neće približiti ni ovakvi Danci. Od 1986. do 2002. igrali su svih 16 polufinala velikih natjecanja, od 1990. do 2002. "kiksali" su samo jednom bez medalje, nevjerojatno. Nisu uspjeli dohvatiti jedino olimpijski tron. Bengt Johansson u 16 godina na klupi potpisao je 13 medalja.

Foto: Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Na zadnja četiri EP-a osvojili su tri medalje, prvaci Europe prije četiri godine, a od Švedske 2002. do Hrvatske 2018. punih 16 godina bili su bez ijedne europske medalje. Michael Appelgren, trener Marinu Jeliniću i Mariju Šoštariću u Pick Szegedu, ima u rukama momčad pokrivenu na svim pozicijama s dva ili tri top izbora na svakoj: Palicku i Appelgrena na golu, Gottfridssona, Claara, Johanssona, Sandella i Lagergrena u vanjskoj liniji, beton u obrani koji čine Darj i Bergendahl uz Carlsbogarda, na krilima Wanne i Karlsson jer su ozljede izbacile Pellasa i Tollbringa. Svi redom iz top europskih klubova, čak četvorica iz europskog prvaka Magdeburga. Kad su im višak Thulin koji brani baš u Szegedu kod izbornika ili ljevak Thurin iz Montpelliera, nema se što dodati. Appelgren je momčadi dodao i dva top mladića, spremna za veliku scenu, mladog Alexa Manssona (20), najboljeg srednjaka zadnjeg SP-a U-21, koji je nedavno s Kristianstadom igrao u Sesvetama, ali dogodine odlazi u danski HOJ, te lijevog beka Nikolu Roganovića (19), sina bivšeg izbornika i reprezentativca Crne Gore Zorana Roganovića. Prošle godine kao MVP vodio je Švedsku do zlata na Euru U-18. Htjela ga je i Barcelona, izabrao je Gummersbach.

Pravi izazov i test mogućnosti, nema što. Zadnji put u Parizu nismo se dobro proveli (27-38), što nam je bio najteži poraz u našoj olimpijskoj povijesti. Pretrčali su nas, bez Claara i Gottfridssona, valjda smo nešto naučili.

