Sramotni EHF kaznio Hrvatsku zbog izjava izbornika!? Smetala im je i zastava Herceg-Bosne...

Europska rukometna federacija odlučila je kazniti Hrvatski rukometni savez s 10.000 eura i izbornika reprezentacije Dagura Sigurdssona s 4000 eura. Uzrok su događaji koji su se odvili na proteklom Europskom prvenstvu.

Izbornik je kaznu dobio zbog riječi koje je izrekao EHF-u tijekom konferencije za novinare nakon polufinala. Primarno je kritizirao lošu organizaciju i logistiku krovne organizacije.

- Ovo je potvrda da se Europska rukometna federacija uopće ne brine o igračima. Oni su kao fast food kompanija, ne brinu se uopće o kvaliteti, samo o prodaji. Stvaraju dobar show, lijepe konferencije, nitko ne mari što smo se imali voziti četiri sata - rekao je tada izbornik.

- Imali smo dva dana manje nego neke reprezentacije ovdje. Svi koji su igrali ikad ikakav sport, znaju da su ta dva dana strašno puno kad pričamo o sedam utakmica u 12 dana. Osim toga, imali smo unutar 22 sata šestu i sedmu utakmicu. Iduće jutro su nas strpali u bus kao smrznutu piletinu i vozili satima ovdje pa sam se morao voziti do ovdje da bih došao na konferenciju. Ovo je apsolutna sramota! Pričamo o polufinalu Europskog prvenstva! Apsolutno šokantno! Hvala vam svima i recite mi kad mogu ići, dodao je.

Savez je kaznu dobio zbog neovlaštene zastave koju su rukometaši imali tijekom ceremonije dodjele medalja. Naši rukometaši su pritom imali dvije zastave, jedna službena zastava Republike Hrvatske, a druga Herceg-Bosne s natpisom Ljubuški. Zbog druge zastave se pretpostavlja da je kažnjen HRS.

Osim spomenutog, EHF je reprezentaciji zabranio puštanje Thompsonove pjesme 'Ako ne znaš što je bilo'. Iz federacije su tada dodali kako pjesma i njezin izvođač "ne predstavljaju vrijednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže". Činjenicu da je na kraju ipak odsvirana nazvali su "žalosnom" pogreškom.

EHF je napisao službeno priopćenje s kojim je detaljno objasnio kazne.

- EHF-ov Sud za rukomet donio je dvije odluke vezane uz incidente povezane s muškim Europskim prvenstvom, koji uključuju Hrvatski rukometni savez i članove hrvatske delegacije. U prvom slučaju, izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson kažnjen je s 4000 eura zbog pogrdnih izjava upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije nakon polufinala. Od toga je 2000 eura kazne izrečeno uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.

- U drugom slučaju, Hrvatski rukometni savez kažnjen je s 10.000 eura zbog kršenja službenog protokola EHF-ove ceremonije dodjele medalja i protokola o zastavama, nakon isticanja neovlaštene zastave tijekom ceremonije dodjele medalja. Od toga je 2500 eura kazne izrečeno uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.