EHF najavio veliku novost uoči završnice EP. Evo o čemu se radi

Europska rukometna federacija je uoči same završnice Europskog prvenstva odlučila uvesti tehnološki novitet koji bi trebao olakšati posao sucima. Riječ je o 'RefCam' sustavu- kamerama koje će nositi suci, a bit će im postavljene na glavu i težiti samo 14 grama.

Pokretanje videa... 01:04 'Nakon Srnine ozljede Hrvatska je dobila junaka. Mađare će pobijediti milom ili silom' | Video: 24sata/pixsell

Prema objašnjenju EHF-a, kamere će omogućiti gledateljima da imaju uvid u utakmicu iz sudačke perspektive. Ideja je da se približi navijačima način na koji suci vide utakmicu i komuniciraju za vrijeme iste te će podići produkciju sadržaja o Euru na višu razinu. RefCam, koji je razvila njemačka tvrtka Riedel Communications, svijetlo dana ugledat će u petak na utakmicama polufinala i finalu koje se igra u nedjelju u 18 sati u Herningu.

- Približit će navijače akciji više nego ikad prije. Uvođenje RefCama naglašava širu misiju EHF-a da prihvati najsuvremeniju tehnologiju emitiranja i kontinuirano poboljšava iskustvo gledatelja i u dvorani i pred malim ekranima', poručio je glavni tajnik EHF-a Martin Hausleitner.