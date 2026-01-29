EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!'

Nakon što je izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson opleo po EHF-u zbog organizacije Europskog prvenstva i čudnih odluka, stigao je i odgovor krovne europske rukometne organizacije. Prenosimo ga u cijelosti:

"EHF je primio na znanje kritike zbog rasporeda natjecanja, koji su EHF i domaćini usuglasili odavno. I svi su nacionalni savezi bili uključeni te su znali raspored šest mjeseci prije Eura. U ovaj proces donošenja odluka uključena su sva relevantna tijela zainteresiranih strana, tj. Upravni odbor nacija koji predstavlja nacionalne federacije. Raspored je poznat svim momčadima najkasnije s konačnim ždrijebom turnira više od šest mjeseci prije turnira.

Priznaje se da se momčadi iz Malmöa suočavaju s izazovnijom situacijom. Međutim, treba napomenuti da su se na prethodnim prvenstvima momčadi suočavale sa sličnim rasporedima, na primjer 2018. na Euru koji je organizirala Hrvatska.

Za hotel u Silkeborgu, EHF i organizacijski odbor do sada su dobili samo pozitivne povratne informacije. Silkeborg je odabran kao hotel za hrvatsku delegaciju kako bi se ponudili identični uvjeti za dva polufinalista koji se suoče, Njemačku i Hrvatsku. Hrvatska delegacija je naknadno obaviještena u srijedu navečer.

Nešto dulja putovanja na međunarodnim prvenstvima nisu neuobičajena. Na IHF Svjetskom prvenstvu za muškarce 2025., Hrvatska je ostala u Karlovcu da bi na kraju otputovala u Zagreb na svoje utakmice. Raspored za medije za sve momčadi, kako ga je utvrdila Europska rukometna federacija, dostavlja se svim momčadima unaprijed.



Nakon EHF EURA 2026, Europska rukometna federacija zajedno s organizatorima pažljivo će procijeniti organizaciju prvenstva i donijeti odgovarajuće zaključke", napisali u priopćenju.

Podsjetimo, hrvatski izbornik žalio se na promjenu smještaja u koji je EHF u zadnji čas poslao naše rukometaše, a Hrvatska je nakon utakmice protiv Mađarske morala putovati satima autobusom do novog smještaja. Hrana također nije na razini Europskog prvenstva.

Zanimljivo, EHF je prešutio opasku hrvatskog izbornika da je Njemačka imala dan i pol više odmora na turniru, nije se Sigurdsson žalio samo zbog putovanja.