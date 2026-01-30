Obavijesti

EHF uvodi drastične promjene nakon Sigurdssonovih kritika!

Piše Issa Kralj,
Malmo: Hrvatski rukometaši slave pobjedu u zagrljajima i poljupcima svojih najmilijih | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz Europske rukometne federacije odlučili su poduzeti nove mjere uoči sljedećih izdanja europskih prvenstava

Nakon što je hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson na press konferenciji uoči polufinala komentirao raspored turnira na kojemu su u drugoj fazi natjecanja, hrvatski rukometaši igrali dvije utakmice dva dana za redom i imali dan manje odmora od nekih reprezentacija, oglasio se EHF. 

Iz Europske rukometne federacije odlučili su poduzeti nove mjere uoči sljedećih izdanja europskih prvenstava. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Rasporedi utakmica za nadolazeća EHF EURO prvenstva bit će prilagođeni kako bi se smanjilo opterećenje igračica i omogućila najbolja moguća ravnoteža za sve sudionike u smislu dana odmora i putovanja.

Treba napomenuti da se takvi rasporedi utakmica uvijek izrađuju znatno unaprijed između organizatora i EHF-a. Rasporedi koji su uključivali dvostruke dane utakmica bili su na snazi ​​na prethodnim prvenstvima. Nadalje, opseg mogućih prilagodbi za buduća EHF EURO prvenstva varira ovisno o statusu organizacijskih postupaka.

Za ženski EHF EURO 2026. u Poljskoj, Rumunjskoj, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj (3.-20. prosinca 2026.) raspored će osigurati da dani putovanja i odmora budu odvojeni.

Za muško EHF EURO 2028. u Španjolskoj, Portugalu i Švicarskoj (13.-30. siječnja 2028.) neće biti uzastopnih dana utakmica, tj. dvije utakmice unutar dva dana. Dani putovanja i odmora bit će odvojeni.

Za žensko EHF EURO 2028. u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj, kao i za sva buduća EHF EURA od 2030., Europski rukometni savez (EHF) pregovara s odgovarajućim organizatorima o uvođenju četvrtfinalne faze.

Ako se uvede, maksimalan broj utakmica (devet) ostat će isti. Uvođenje četvrtfinala osigurat će da će uvijek biti minimalno jedan dan odmora između utakmica. Dani putovanja bit će odvojeni." - stoji u priopćenju. 

