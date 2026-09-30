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EVO ŠTO MU SMETA

EKSKLUZIVNO Javio se čovjek koji se žalio na natječaj za novi Maksimir: 'To je bio obični mail'

Piše Josip Tolić,
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EKSKLUZIVNO Javio se čovjek koji se žalio na natječaj za novi Maksimir: 'To je bio obični mail'
Foto: VG13 Architects
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DKOM je e-mail građanina proglasio žalbom na rezultate arhitektonsko-urbanističkog natječaja za Maksimir. Luka Frljužec tvrdi da nije platio 66.360 eura ni podnio službenu žalbu

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Na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) stoji kako su na rezultate arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje SRC Svetice - Stadion Maksimir stigle dvije žalbe. Jedan od podnositelja Luka Frljužec javio se za 24sata i objasnio kako je do toga došlo. Naime, DKOM je njegovu poruku e-mailom shvatio kao službenu žalbu!?

- Nisam podnio formalnu žalbu na natječaj niti sam koristio sustav e-Žalba. DKOM-u sam se obratio kao građanin i zainteresirani član javnosti, običnim e-mailom, sa zahtjevom da provjere određene okolnosti natječaja i usklađenost pobjedničkog rješenja s natječajnom dokumentacijom - poručio je Frljužec.

POGLEDAJTE GALERIJU: Pobjednički projekt za novi Maksimir

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Foto: VG13 Architects

Inače, zbog procijenjenosti vrijednosti nabave od 13,9 miiljuna eura, svaki od žalitelja do kraja roka u ponedjeljak bi morao uplatiti 66.360 eura naknade

- Nisam uplatio naknadu od 66.360 eura niti sam imao namjeru pokrenuti žalbeni postupak u tom smislu. I sam tražim pojašnjenje DKOM-a zbog čega je moj građanski podnesak u javnom Upisniku evidentiran kao žalba i zašto sam naveden kao žalitelj - pojasnio je Frljužec.

Iako je izgledno da mu žalbu Komisija neće ni razmatrati jer nije ispunio pravne i financijske uvjete da bi ona bila valjana, zanimalo nas je zašto je žalbu podnio.

- Ukazao sam na nekoliko stvari: zahtjev natječaja za kohezivnom i povezanom strukturom gledališta, činjenicu da pobjedničko rješenje ima jasno razdvojene tribine i otvorene kutove, pitanja vezana uz iskustvo gledatelja i navijača, kao i objavljene primjedbe na nedovoljno razrađeno konstrukcijsko rješenje krova. Također sam otvorio pitanje koliko se pobjednički projekt smije naknadno mijenjati prije nego što se više ne radi o istom rješenju koje je pobijedilo na natječaju - smatra i dodaje:

- Nisam ni na koji način povezan ni s jednim arhitektonskim uredom koji je sudjelovao na natječaju, niti imam ikakav poslovni ili financijski interes vezan uz ovaj postupak. Moj interes je isključivo da se kod ovako važnog i skupog javnog projekta provjeri jesu li unaprijed postavljeni uvjeti jednako primijenjeni na sve sudionike i je li odabrano rješenje doista u skladu s onim što je natječajem traženo.

POGLEDAJTE GALERIJU: Svih 88 radova u natječaju

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Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice

Dok u krugu arhitekata koji nisu pobijedili na natječaju propitkuju koliko je pobjednički rad talijanskog studija VG13 Architects zadovoljio uvjet o kohezivnoj strukturi gledališta, još nitko nije podnio službenu žalbu. Vremena ima do ponedjeljka, a izvjesno je kako je upravo naknada od 66.360 eura problem zašto se još nitko nije za to odlučio.

Žalitelj Frljužec za 24sata zaključuje:

- Što se tiče budućeg Maksimira, volio bih stadion s povezanim tribinama, zatvorenijim i kompaktnijim gledalištem, dobrom zaštitom od vjetra i oborina te atmosferom koja odgovara nogometnom stadionu. Međutim to je moje mišljenje i odvojeno je od pitanja zakonitosti i regularnosti samog natječaja.

Sviđa li vam se dizajn novog Maksimira?

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Čak i ako se nijedan arhitektonski ured na koncu ne žali na rezultate natječaja, to ne znači da će milanski arhitekti doista dobiti posao projektiranja od 12,6 milijuna eura, ali će dobiti 390.400 eura bruto nagrade javnog novca, odnosno 291.200 eura neto, dok će na nagrade sveukupno otići 976.000 eura. Iz Vlade već najavljuju kako žele poništenje ovog i otvaranje novog, pozivnog natječaja.

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