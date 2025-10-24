Ivan Rakitić sprema oproštajnu utakmicu! Bit će to spektakl za pamćenje i prilika da mu bivši suigrači i navijači još jednom kažu hvala za veličanstvenu karijeru
ZADNJI PUT NA TERENU PLUS+
EKSKLUZIVNO Rakitić priprema oproštajnu utakmicu, pozvao je ikone Barce na Poljud! Evo kada
Čitanje članka: 2 min
Ono što smo početkom srpnja ekskluzivno najavili sada dobiva i prve konkretne obrise, pokrenuta je organizacija oproštajne utakmice legendarnog hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića (37), a spektakl bi se trebao dogoditi vrlo skoro.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku