OPROŠTAJ OD NAJBLIŽIH Supruga mi je nekidan rekla da se ona osjeća kao Dalmatinka, djeca su zaželjela ostati koliko je god moguće duže. Shvatio sam na kojoj je razini Hajduk kao klub na europskoj karti
EKSKLUZIVNO Rakitić se seli u Sevillu! U suzama se oprostio od Splita: 'Ispričavam se kumu'
Ivan Rakitić (38) oprostio se na prigodnom druženju od brojnih prijatelja i ljudi s kojima je provodio najviše vremena dok je boravio u Splitu te otputovao za Sevillu u kojoj će njegova obitelj nastaviti živjeti. Oproštaj u konobi Bovan u centru Splita bio je emotivan, vidjelo se koliko su mu značile protekle dvije godine koje je proveo u gradu pod Marjanom. S očima punim suza Ivan se obratio okupljenima i zahvalio im na svemu što su učinili za njega i njegovu obitelj.
POGLEDAJTE VIDEO: Rakitićev oproštaj od najbližih
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- Dvije godine koje sam proveo u Splitu protekle su u trenu, zahvaljujem vam se u ime moje obitelji, moje supruge i djece, vi ste učinili da se mi ovdje osjećamo kao jedni od vas. Bilo je puno priča tko sam, što sam, odakle sam..., a na koncu se sve svede na to da si odande gdje ti je lijepo i za što te vežu emocije. A ja to osjećam u Splitu od prvoga dana. Hvala kumu što me upoznao s vama, što mi je dao priliku da budem dio vas, vaših srca. Nemojte mi što zamjeriti... - kazao je Rakitić i nastavio:
- Znam da sam kumu ostao dužan jer sam mu obećao "kantu", nažalost "kanta" nije došla na Poljud, ali sam se borio koliko sam znao i mogao. Što se tiče Hajduka, ostajem i dalje na raspolaganju i klubu, i svima vama, molim vas dođite do Seville kad god budete mogli, bit će mi drago ugostiti vas.
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- Idemo u Sevillu koja je naš dom, ali naš dom je i Split. Supruga mi je nekidan rekla da se ona osjeća kao Dalmatinka, djeca su zaželjela ostati koliko je god moguće duže ovdje i ostali smo dodatnih pet dana što je bio maksimum, jer moramo dosta toga srediti prije nego li počne školska godina... Ali budite sigurni da ćemo često dolaziti u Split i da ćemo dugu boraviti ovdje. Hvala vam od srca, nemojte mi što zamjeriti, moram voditi računa o svojoj djeci i supruzi, hvala kumu, kumi, bit ćemo tu za vas što god vam treba - kazao je Rakitić, a na primjedbu kuma da je nešto zaboravio dodao:
- Da, Hajduk živi vječno! Zauvijek...
Nakon obraćanja okupljenima Rakitić je odvojio malo vremena za fotografiranje i par pitanja.
- Iz današnje perspektive mogu reći da sam bio jako pozitivno iznenađen onim što me dočekalo u Splitu, ali još i više kad sam shvatio na kojoj je razini Hajduk kao klub na europskoj nogometnoj karti, koliko se bez obzira na rezultate cijeni i s koliko se pozitivnih emocija doživljava. To je jedan od razloga što sam pristao biti ambasador kluba i što ću mu nastaviti pomagati koliko god mogu. Drugi je naravno to što su me jako lijepo primili i što sam proveo dvije lijepe godine u Splitu.
Među okupljenima posebno mjesto i zahvalu imao je Ivanov kum Marko Bralić Keto, koji je dugi niz godina pokušavao dovesti Ivana u Split, i na koncu je uspio.
- Ne znam jesam li sretniji bio na dan kad si došao u Hajduk ili na dan kad odlaziš, ha, ha, ha... - nasmijao je Bralić sve okupljene i dodao:
- Bile su ovo dvije lude godine, ali dvije godine koje ću zavijek pamtiti. Hvala ti brate, sretno dalje i vidimo se uskoro...
Na druženju se kratko pojavio i splitski poduzetnik Tomislav Mamić, koji je uz Bralića najzaslužniji za Ivanov dolazak u Hajduk. Sada su obojica okrenula novu stranicu, a Ivanov prioritet je školovanje:
- Započeo sam školovanje, zanima me rad u sportskom managmentu i sigurno da ću nastaviti i dalje. Nažalost u nekim je zemljama to komplicirano, u nekima je malo lakše, vidjet ćemo kako će se cijela priča razvijati.
Nije Ivan tajio da je imao nekoliko ponuda ozbiljnih klubova da se uključi u rad:
- Sve ide svojim tijekom, ne treba nigdje žuriti. Zahvalio sam na ponudama, obitelj je na prvom mjestu, nakon toga edukacija, a doći će red i na rad u klubu. Siguran sam da će ponuda biti i dalje – zaključio je Rakitić.
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