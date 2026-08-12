EKSKLUZIVNO Rakitić se seli u Sevillu! U suzama se oprostio od Splita: 'Ispričavam se kumu'

Ivan Rakitić (38) oprostio se na prigodnom druženju od brojnih prijatelja i ljudi s kojima je provodio najviše vremena dok je boravio u Splitu te otputovao za Sevillu u kojoj će njegova obitelj nastaviti živjeti. Oproštaj u konobi Bovan u centru Splita bio je emotivan, vidjelo se koliko su mu značile protekle dvije godine koje je proveo u gradu pod Marjanom. S očima punim suza Ivan se obratio okupljenima i zahvalio im na svemu što su učinili za njega i njegovu obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Rakitićev oproštaj od najbližih

Pokretanje videa... VIDEO Govor Ivana Rakitića | Video: 24sata/Tomislav Gabelic

- Dvije godine koje sam proveo u Splitu protekle su u trenu, zahvaljujem vam se u ime moje obitelji, moje supruge i djece, vi ste učinili da se mi ovdje osjećamo kao jedni od vas. Bilo je puno priča tko sam, što sam, odakle sam..., a na koncu se sve svede na to da si odande gdje ti je lijepo i za što te vežu emocije. A ja to osjećam u Splitu od prvoga dana. Hvala kumu što me upoznao s vama, što mi je dao priliku da budem dio vas, vaših srca. Nemojte mi što zamjeriti... - kazao je Rakitić i nastavio:

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Znam da sam kumu ostao dužan jer sam mu obećao "kantu", nažalost "kanta" nije došla na Poljud, ali sam se borio koliko sam znao i mogao. Što se tiče Hajduka, ostajem i dalje na raspolaganju i klubu, i svima vama, molim vas dođite do Seville kad god budete mogli, bit će mi drago ugostiti vas.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Rakitići u Sevilli grade novu kuću, Sevilla će biti njihov dom...

- Idemo u Sevillu koja je naš dom, ali naš dom je i Split. Supruga mi je nekidan rekla da se ona osjeća kao Dalmatinka, djeca su zaželjela ostati koliko je god moguće duže ovdje i ostali smo dodatnih pet dana što je bio maksimum, jer moramo dosta toga srediti prije nego li počne školska godina... Ali budite sigurni da ćemo često dolaziti u Split i da ćemo dugu boraviti ovdje. Hvala vam od srca, nemojte mi što zamjeriti, moram voditi računa o svojoj djeci i supruzi, hvala kumu, kumi, bit ćemo tu za vas što god vam treba - kazao je Rakitić, a na primjedbu kuma da je nešto zaboravio dodao:

- Da, Hajduk živi vječno! Zauvijek...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Nakon obraćanja okupljenima Rakitić je odvojio malo vremena za fotografiranje i par pitanja.

- Iz današnje perspektive mogu reći da sam bio jako pozitivno iznenađen onim što me dočekalo u Splitu, ali još i više kad sam shvatio na kojoj je razini Hajduk kao klub na europskoj nogometnoj karti, koliko se bez obzira na rezultate cijeni i s koliko se pozitivnih emocija doživljava. To je jedan od razloga što sam pristao biti ambasador kluba i što ću mu nastaviti pomagati koliko god mogu. Drugi je naravno to što su me jako lijepo primili i što sam proveo dvije lijepe godine u Splitu.

Među okupljenima posebno mjesto i zahvalu imao je Ivanov kum Marko Bralić Keto, koji je dugi niz godina pokušavao dovesti Ivana u Split, i na koncu je uspio.

- Ne znam jesam li sretniji bio na dan kad si došao u Hajduk ili na dan kad odlaziš, ha, ha, ha... - nasmijao je Bralić sve okupljene i dodao:

- Bile su ovo dvije lude godine, ali dvije godine koje ću zavijek pamtiti. Hvala ti brate, sretno dalje i vidimo se uskoro...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Na druženju se kratko pojavio i splitski poduzetnik Tomislav Mamić, koji je uz Bralića najzaslužniji za Ivanov dolazak u Hajduk. Sada su obojica okrenula novu stranicu, a Ivanov prioritet je školovanje:

- Započeo sam školovanje, zanima me rad u sportskom managmentu i sigurno da ću nastaviti i dalje. Nažalost u nekim je zemljama to komplicirano, u nekima je malo lakše, vidjet ćemo kako će se cijela priča razvijati.

Nije Ivan tajio da je imao nekoliko ponuda ozbiljnih klubova da se uključi u rad:

- Sve ide svojim tijekom, ne treba nigdje žuriti. Zahvalio sam na ponudama, obitelj je na prvom mjestu, nakon toga edukacija, a doći će red i na rad u klubu. Siguran sam da će ponuda biti i dalje – zaključio je Rakitić.