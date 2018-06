Predvidio nam je odličan Euro, sad smo mu favoriti u Rusiji...

Da je Hrvatska jedna od 'nagaznih mina' Mundijala nije nikakva novost. Uglavnom smo u ulozi skrivenih favorita, reprezentacije koja vreba šansu za čudo iz drugog plana. Istog je stava i engleski ekspert i kolumnist Sky Sportsa Paul Merson.

Bivši veznjak baš voli Hrvatsku. I ovaj put nam je nadjenuo etiketu 'dark horsea' turnira nakon što je isto učinio 2016. uoči Europskog prvenstva u Francuskoj.

- Sviđa mi se Hrvatska. Znam da ih je Brazil dobio nedavno, ali drugačije je kad dođete na Svjetsko prvenstvo. Imaju Modrića i Rakitića, ponajbolje ljude u svom poslu - smatra Merson.

😱 Who could cause an upset in Russia?



🌍 Merse picks his World Cup dark horses. pic.twitter.com/sIvUQzJiuX