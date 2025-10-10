Obavijesti

PALA MU CIJENA

Eksplodirala vrijednost Sučića, jedan bivši dinamovac u padu...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Transfermarkt je ažurirao cijene igrača koji igraju u Serie A, a većina Hrvata nije zabilježila veće promjene

Petar Sučić u četvrtak je započeo utakmicu protiv Čaške u početnoj postavi. Nekadašnji dinamov veznjak tako je zaigrao uz velikog Luku Modrića, a priliku je dobio prije Matea Kovačića. Ipak, treba naglasiti da se veznjak Manchester Cityja tek vraća nakon vrlo neugodne ozljede Ahilove tetive te još uvijek čeka svoje prve ovosezonske minute.

Da je Sučić budućnost reprezentacije potvrđuje i činjenica da mu je vrijednost nedavno drastično porasla. Početkom ove godine dogovorio je transfer u Inter, a do kraja sezone ostao je u Dinamu. Početkom srpnja ipak je preselio u finalista Lige prvaka.

Ondje ga postupno uvodi u igru Christian Chivu, a najpoznatiji portal za procjenu vrijednosti igrača povećao je Sučićevu cijenu za šest milijuna eura, pa sada vrijedi 20 milijuna eura. Dok je jedan bivši dinamovac profitirao na novoj promjeni cijene na Transfermarktu, drugi je doživio pad.

VIŠI SAVJETNIK MILANA Ibrahimović: Modrić i ja smo različiti. On je lider na travnjaku
Ibrahimović: Modrić i ja smo različiti. On je lider na travnjaku

Martin Baturina skuplja mrvice minuta u Comu pod vodstvom Cesca Fabregasa. Njegove igre nisu problem, jer kad god je dobio priliku, impresionirao je navijače. Problem su zamisli španjolskog trenera koji na njegovoj poziciji preferira druge opcije, prvenstveno Nicu Paza, za kojeg se raspituju najbolji europski klubovi, a Como je za njegov otkup postavio astronomsku cijenu.

Foto: Calcio Como

Zbog manjka minuta Baturini je vrijednost pala s 22 milijuna eura na 20 milijuna. Od ostalih Hrvata u Serie A, Luka Modrić, Mario Pašalić, Marin Pongračić, Nikola Vlašić, Nikola Moro, Ivan Smolčić, Matija Frigan, Adrian Šemper, Nikola Čavlić, Marko Rog i Ante Vuković nisu promijenili svoj status. Domagoj Bradarić zabilježio je pad vrijednosti s četiri na tri milijuna eura, dok je Toma Bašić napredovao s 800 tisuća na okruglih milijun eura.

