VIŠI SAVJETNIK MILANA

Ibrahimović: Modrić i ja smo različiti. On je lider na travnjaku

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Klub je bio vrlo dobar u prodaji igrača koji nisu bili u projektu ili iz drugih razloga, doveo je trenera koji daje ravnotežu i stabilnost. Donio je ono što je nedostajalo, iskustvo. Scudetto? Vjerujem, svi moramo vjerovati, kaže Ibra

StartFragment Zlatan Ibrahimović (44) jedan je od legendarnih napadača svoje ere, a karijeru je završio u Milanu. Ukupno je za "rossonere" odigrao 163 utakmice i zabio 93 gola, uz 35 asistencija, a sada je u razgovoru za Gazzettu Dello Sport usporedio sebe s Lukom Modrićem (40).

- Različiti smo, on je lider na terenu, a izvan terena se ne nameće, ali je donio iskustvo koje je nedostajalo. Čak i da nije igrao 'wow', samo to što je blizu daje ti nešto. Na terenu smo mu rekli 'dođi i radi po svome'. Nisam iznenađen, tako igra već 20 godina - kazao je o Hrvatu.

UEFA Champions League Draw
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Ibrahimović trenutačno obavlja ulogu višeg savjetnika u Milanu, a pojasnio je o čemu se točno radi.

- Moja se uloga nije promijenila, uvijek je ista, ja predstavljam vlasnike. Prošle sam godine radio više nego što sam trebao, nitko me to nije tražio, ja sam osjećao da to moram učiniti, ali mi se nije sviđalo jer ako ne mogu biti svoj, nisam dobro. Ne želim biti zatvoren u kavez i zapravo nemam ured.

Nezaobilazna tema oko Milana uvijek je i Rafael Leão (26) koji igra toplo-hladno, a talentom je kalibar za velike stvari.

- Jasno je da očekujemo magiju, jer Leao je magija! Uvijek ćemo pričati o njemu jer je jedan od najboljih igrača na svijetu. Vidio sam ga kao dječaka, sada ima dvoje djece: to je put. Ja sam sazrio s 28 godina. Ipak, kad smo osvojili Scudetto, mogu reći da ga je osvojio sam... - rekao je Ibrahimović na tu temu i otkrio smatra li da ova momčad ima šanse za osvojiti talijansko prvenstvo.

CALCIO - Serie A - Venezia FC vs AC Milan
Foto: Davide Casentini/IPA Sport / ipa

- Klub je bio vrlo dobar u prodaji igrača koji nisu bili u projektu ili iz drugih razloga, doveo je trenera koji daje ravnotežu i stabilnost. Donio je ono što je nedostajalo, iskustvo. Scudetto? Vjerujem, svi moramo vjerovati. Ali to je proces, to je timski rad.

UEFA Champions League Draw
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Milan je trenutačno treća momčad u Serie A sa 13 bodova u šest odigranih kola. Idući prvenstveni dvoboj igra protiv Fiorentine doma 19. listopada.

