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SEBASTIAN BECCACECE

Ekvador ostao bez izbornika nakon ispadanja: 'Ovo baš boli'

Piše HINA,
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Ekvador ostao bez izbornika nakon ispadanja: 'Ovo baš boli'
Foto: Eloisa Sanchez
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Nakon poraza od 0-2 od Meksika u osmini finala Svjetskog prvenstva rekao je da nije ispunio svoja obećanja

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Nakon Ronalda Koemana koji je otišao s mjesta izbornika Nizozemske, još jedan izbornik nakon ispadanja svoje ekipe je otišao. Sebastian Beccacece se dirljivo oprostio od mjesta izbornika Ekvadora nakon poraza od 0-2 od Meksika u osmini finala Svjetskog prvenstva u utorak, rekavši da bi volio nastaviti obnašati tu ulogu, ali da nije ispunio svoja obećanja.

- Naš ugovor završio je sa Svjetskim prvenstvom. Mislim da nismo uspjeli ostvariti podvig koji smo obećali: učiniti ovo najboljim Svjetskim prvenstvom ikad. Danas je moj red da se oprostim - rekao je Beccacece nakon poraza.

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Foto: Raquel Cunha

- Zato moram otići. Volio bih nastaviti jer ono što sam dobio od igrača i uprave opravdavalo je mogućnost nastavka. Ali razumijem kako ovo funkcionira i boli, ali mislim da je odluka bila jasna - dodao je.

Unatoč boli eliminacije, argentinski izbornik odlučio se usredotočiti na duboku vezu stvorenu sa svojom momčadi i zemljom tijekom njihovog putovanja. Upitan o nasljeđu koje ostavlja za sobom, Beccacece je pohvale skrenuo na svoju momčad.

- Nasljeđe je od igrača jer su oni najmlađa momčad Ekvadora - rekao je. 

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