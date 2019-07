Elber: Mi smo prvi u povijesti igrali nogomet u ovakvoj areni!

Giovane Elber cijelu se večer smješkao, gledao Ivicu Olića, gledao oko sebe, pozdravljao oduševljenu publiku, stao stotinu puta za sliku s navijačima, a i sam 'udarao' selfieje... Igrao je nogomet u pulskoj areni koja je u dvije tisuće godina vidjela sve, ali nogomet nikad dok Elber & com, legende Bayerna i Vatrenih nisu potrčale za loptom.

Najbolji strijelac i najbolji stranac u povijesti Bayerna. Brazilac (46) koji danas radi kao Bayernov skaut za Brazil. Bio je u Istri prije dva-tri tjedna i polako... Ostaje bez riječi:

- Drugi sam put u Puli u dva tjedna i sada mi već stvarno, najiskrenije vam govorim, nedostaje riječi da opišem svoje oduševljenje. Najprije ljepotom Istre, a sada i ovim spektaklom 'Nogomet u Areni'. Pa u ovakvom ambijentu nikada nitko nije igrao nogomet, mi smo prvi u povijesti! I ne znam tko više uživa, mi ili tisuće ljudi na tribinama. Uostalom, vidjeli ste me... I ja sam opalio na desetine selfieja za uspomenu - priča nam Elber dok prve kapi ljetne kiše polako počinju padati po areni, taman kad je završila spektakularna priča, jedinstveni nogometni turnir legendi FC Bayern Münchena i legendi Vatrenih.

- Kad sam prvi put došao u Istru, na Bayernov 'workshop' tri dana sam supruzi slao fotografije i nakon prve dvije zove me i kaže 'Pa zašto nikada nismo išli tamo?! Čim budemo mogli idemo zajedno'. Za par dana ona iz Brazila dolazi u München, a drugi mjesec smo oboje opet tu, u Puli, u Istri. Dobar dio ljeta provest ću na ovom predivnom mjestu, među ovim sjajnim ljudima. Još mi je Zvonimir Soldo o tome pričao dok smo sredinom '90-ih zajedno igrali u Stuttgartu. I imao je pravo, 100%. Ovo je: raj na zemlji!

Dakle, relacija Istra-Bayern, pun pogodak?

- Nema ni najmanje sumnje da će i Bayern i Istra imati, ali baš ogromne koristi od suradnje koju su dogovorili, potpisali i koja, evo, već konkretno živi u svakodnevici. Bayern je brand s kojim se u Njemačkoj ništa ne može usporediti i to ne samo u sportu. A Istra je bogomdana divota. Pa još posvećena tome da ljudima koji u toj ljepoti dođu uživati ispuni svaku želju. Rekao sam vam prije dva tjedna: kratki let avionom ili laganih pet sati vožnje i bilo tko iz Münchena već je u Puli, Rovinju, Poreču... To je jedinstveno i idealno za Bavarce - kaže Elber pa pojašnjava:

- Vjerujte, samo zbog činjenice da je povezana sa FC Bayernom u Istru će dolaziti još puno više Bavaraca. I Nijemaca, općenito, jer Bayern je klub za koji se navija u cijeloj Njemačkoj, bez konkurencije najpopularniji. I jedan od najvećih na planeti. Pa vidjeli ste koliko je crvenih Bayernovih dresova nakon samo par mjeseci te suradnje bilo na tribinama Arene. U cijelom svijetu to su: milijuni navijača. A njihov im klub govori: 'Posjetite Istru, prelijepa je'! I to klub čiju prvu momčad trenira Hrvat Niko Kovač, čiju su povijest Hrvati pisali kroz desetljeća.

Uživao je Elber, nije mu osmijeh silazio s lica.

- Meni su nedjelja i ponedjeljak bili dani za pamćenje. Brazil osvoji Copu, a dan kasnije ja sa prijateljima i svjetskim nogometnim legendama igram u dvije tisuće godina starom amfiteatru na tako predivnom mjestu kao što je Istra. Ovaj ću srpanj pamtiti za cijeli život.

Priča je sama od sebe krenula na Seleçao.

- A što se tiče mog Brazila, upozoravao sam godinama: ne može se sve u igri i sve priče oko reprezentacije vrtjeti oko samo jednom imena i jednog čovjeka, Neymara. Za Brazil su igrali i Pele, Ronaldo, Garrincha, Zico... Pa se nije radilo samo o njima nego o momčadi, o cijeloj jednoj naciji koja nogomet obožava, udiše, živi svake minute svakoga dana. Imamo i zaista vrhunskog izbornika, Tite je svjetski trener. Imamo miks iskusnih kao što su npr. Dani Alves i Thiago Silva te mladih kao primjerice Gabriel Jesus i Everton. Mislim da je osvajanje trofeja tek počelo. Ali moraju biti jako oprezni...

Zašto?

- U nogometu je ista stvar i najljepša i najteža: igrati za Brazil. Najljepša jer se igra za najveću nogometnu naciju planete, ali i najteža jer: nema sredine. Ako igraš za Brazil onda si ili prvi ili nisi uspio. Drugo i "stotinu drugo" mjesto Brazilcima je u nogometu ista stvar! Samo se titule priznaju. I to titule do kojih se dolazi igrajući nogomet u kojem navijači mogu uživati. Moj Brazil ne "samo" da obožava nogomet. Brazil jest nogomet!

Na kraju je stavio ruku na srce, drugom mahnuo tribinama i rekao:

- Hvala svima koji su došli u Arenu i koji su nas na ulicama i trgovima Pule dočekali sa toliko topline i prijateljstva. Svugdje ću spominjati i preporučivati Istru. I to od srca. Jer istina je: Istra je predivni dio nogometne zemlje Hrvatske!

Za Bayern u sedam godina 266 utakmica i 140 golova, osvojena Liga prvaka, četiri Bundeslige, tri njemačka Kupa, klupsko Svjetsko prvenstvo, ali... I takvoj je legendi nogomet u areni oduzeo dah.

Giovane Elber, klinac iz 'Malog Londona' (rodni mu se grad doslovno tako zove, Londrina) danas je, preko bavarskog diva Bayerna, ambasador naše Istre. Odlična kombinacija!

