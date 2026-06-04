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USPOREDBE KOJE GA PRATE

Emanuel Ivanišević o pritisku: Svi očekuju da budem kao otac

Piše Issa Kralj,
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Emanuel Ivanišević o pritisku: Svi očekuju da budem kao otac
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nisam na terenu toliko živčan kao on, ali imam te neke slične pokrete. Volio bih angažirati u svom timu u budućnosti, ali vidjet ćemo - izjavio je

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Mladi hrvatski tenisač 18-godišnji Emanuel Ivanišević, sin legendarnog Gorana Ivaniševića, gostovao je u emisiji JutroSK na SportKlubu gdje je progovorio o svojoj karijeri, odlasku u Sjedinjene Američke Države, pritisku koji mu donosi očevo prezime, ali i podršci koju mu jedini hrvatski osvajač Wimbledona pruža. 

Emanuel će školovanje i karijeru nastaviti u Americi, a njegov otac pomogao mu je donijeti tu tešku odluku. 

- 90 posto mladih sportaša sada odlazi na koledž u SAD, pogotovo u tenisu. Dobijete najbolje uvjete, a usput i novac. Nigdje ne možeš napredovati kao tamo - izjavio je te otkrio da ga u Americi više cijene.

- Pa, možda i da. Igraš za tim, oni se oslanjaju na tebe, traže te pobjede od tebe. To im je najbitnije.

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Otkrio je i kada bi trebao otputovati u SAD:

- Trebam biti tamo između 12. i 19. kolovoza, tako da ima još vremena. Tamo na mom faksu se igra turnir 250 serije Winston-Salem. Bila bi fora barem da kvalifikacije igram, ha-ha - rekao je. 

Iako mu je tek 18 godina, Emanuel se već nosi s teretom i slavom njegovog oca koji je bio jedan od najuspješnijih tenisača u hrvatskoj povijesti. 

- Jako teško. Ima puno očekivanja od svih ljudi. Svi očekuju da budem kao tata, što je jako teško. Napravio je sve što je moguće u tenisu. Nije se lako nositi s time.

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Unatoč teretu koje nosi prezime, otkrio je da mu je Goran uvijek podrška.

- Dosta mi pomaže u razvoju. Imam svoje trenere, ali on je uvijek tu kada mi nešto treba, daje savjete i slično. Rekao bih da čak primam bolje savjete od njega, nego od trenera. Prije smo se svađali dosta, ali sada kad sam sazrio to se promijenilo.

- Rekli su mi da smo isti. Nisam na terenu toliko živčan kao on, ali imam te neke slične pokrete. Volio bih ga angažirati u svom timu u budućnosti, ali vidjet ćemo - izjavio je Emanuel u emisiji. 

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