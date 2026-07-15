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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Emiraćani su i dalje na čekanju: Dalić ima ponude 'pola svijeta'!

Piše Hrvoje Tironi,

Južnoamerikanci i Azijci trude se dovesti dosadašnjeg izbornika ‘vatrenih’, a Zlatko Dalić još mirno prikuplja ponude. I onda će odlučiti hoće li krenuti put Dubaija ili na neku drugu destinaciju...

Sve je već trebalo biti gotovo, sve odavno riješeno. Zlatko Dalić prošlog je tjedna završio svoju priču na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, najuspješniji izbornik u našoj povijesti već je trebao karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Bogati šeici sanjaju plasman svoje nogometne vrste na Svjetsko prvenstvo 2030. godine, Daliću su spremni ispuniti sve želje kako bi ga privoljeli na dolazak u Dubai. I našeg je stručnjaka ponuda Emirata ozbiljno zaintrigirala, financijska priča klasično je "izuvanje iz cipela", Dalić bi sa sobom na Bliski istok odveo velik dio svojeg stožera, svi bi bili sretni i zadovoljni.

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