Emiraćani su i dalje na čekanju: Dalić ima ponude 'pola svijeta'!

Sve je već trebalo biti gotovo, sve odavno riješeno. Zlatko Dalić prošlog je tjedna završio svoju priču na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, najuspješniji izbornik u našoj povijesti već je trebao karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Bogati šeici sanjaju plasman svoje nogometne vrste na Svjetsko prvenstvo 2030. godine, Daliću su spremni ispuniti sve želje kako bi ga privoljeli na dolazak u Dubai. I našeg je stručnjaka ponuda Emirata ozbiljno zaintrigirala, financijska priča klasično je "izuvanje iz cipela", Dalić bi sa sobom na Bliski istok odveo velik dio svojeg stožera, svi bi bili sretni i zadovoljni.