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EMOCIJE ŠAMPIONKE Evo kako je Sara Kolak proslavila zlato

Iako joj najbolji ovosezonski hici nisu bili blizu vrha europskog koplja, Sara Kolak naplatila je godine patnje i u najvažnijem natjecanju sezone osvojila zlato. Suze su ubrzo potekle
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EMOCIJE ŠAMPIONKE Evo kako je Sara Kolak proslavila zlato
Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu, ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62.43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala. | Foto: Tolga Akmen/EPA/PIXSELL
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Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu, ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62.43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala. | Foto: Tolga Akmen/EPA/PIXSELL
Komentari 1

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