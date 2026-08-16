EMOCIJE ŠAMPIONKE Evo kako je Sara Kolak proslavila zlato

Iako joj najbolji ovosezonski hici nisu bili blizu vrha europskog koplja, Sara Kolak naplatila je godine patnje i u najvažnijem natjecanju sezone osvojila zlato. Suze su ubrzo potekle
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Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu, ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62.43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala.
| Foto: Tolga Akmen/EPA/PIXSELL
Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu, ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62.43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala. |
Foto: Tolga Akmen/EPA/PIXSELL
Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu, ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62.43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala.
| Foto: Tolga Akmen/EPA/PIXSELL
Foto Dylan Martinez
Za Kolak je ovo prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere kada je u Rio de Janeiru postala olimpijska pobjednica.
| Foto: Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Nakon mirnog prolaska kroz kvalifikacije, Kolak je u finalu bacila na razini svog najboljeg rezultata ove godine, u Ostravi je u lipnju bacila tek 18 centimetara više, a to se pokazalo nedostižnim za ostatak konkurencije.
| Foto: TOLGA AKMEN
Foto TOLGA AKMEN
Za Kolak je ovo drugo odličje s europskih prvenstava, 2016. je u Amsterdamu bila brončana. Usto ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te OI 2024. u Parizu.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Foto REUTERS/PIXSELL
Srebro je osvojila Njemica Julia Ulbricht (25) sa 61.53m, a broncu Srpkinja Adriana Vilagoš (22) sa 60.93m.
| Foto: Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Peter Cziborra
Foto Peter Cziborra
Foto TOLGA AKMEN
Foto TOLGA AKMEN
Foto TOLGA AKMEN
Foto TOLGA AKMEN
Foto TOLGA AKMEN
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez