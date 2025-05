Emotivna Iris Livaja o svom Marku: 'Hladan um i oštri potezi. To slabići ne razumiju'

Hajduk je ove sezone prošao kroz brojne turbulencije pa je prije mjesec dana bio i na vrhu HNL-a s osam bodova više od Dinama, navijači su bili uvjereni da je ovo trenutak kada će se trofej prvaka konačno vratiti na Poljud, no klub je potom upao u nevjerojatnu krizu. Čak šest utakmica nije znao za pobjedu pa je potonuo na treće mjesto.

Pokretanje videa... 01:12 Rakitić se oglasio: 'Nisam donio odluku. Još ima posla prije nego što objesim kopačke o klin...' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

No, kiks Dinama protiv Lokomotive (1-1) i pobjeda protiv Rijeke (2-1) omogućili su da njihov san o tituli ostane živ kolo prije kraja prvenstva, no i dalje nije sve u njihovim rukama. Hajduk mora pobijediti Šibenik i nadati se kiksu Rijeke i Dinama.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Marko Livaja najbolji je strijelac i igrač lige, cijelu sezonu vuče Splićane na svojim leđima i on je jedan od glavnih razloga zašto su i dalje u igri za naslov. Zabio je 'panenku' protiv Rijeke pa zabrinuo navijače u drugom poluvremenu kada je izašao iz igre zbog ozljede ramena. No, legenda Hajduka nastupit će protiv Šibenika, takve utakmice se ne propuštaju, a uostalom, on ih nije propuštao niti kada su bile teže ozljede u pitanju. Uvijek bi stisnuo zube, navukao bijeli dres i posipao magiju terenom.

Split: Kapetani izabrali, Marko Livaja najbolji je nogometaš, a Maja Joščak najbolja nogometašica | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Velike nada hajdukovci polažu u njega i za posljednje kolo protiv Šibenčana koji je već ispao u drugu ligi, a Livajina ponosna supruga Iris je na društvenim mrežama objavila emotivnu poruku za svog dragog. Objavila je videozapis hladnokrvne 'panenke' protiv Rijeke i napisala:

- Smiren um = Aura moći. Zašto? Jer on zna pravilo igre: onaj tko kontrolira emocije, kontrolira ishod. Kad svi izgube razum, on ostaje hladan. Kad svi paničare, on razmišlja. Kad svi odustanu, on pronalazi rješenje. Smirenost nije slabost. Smirenost je znak vrhunske mentalne discipline. To je ono što slabići ne razumiju! Hladan um. Oštri potezi. Nezaustavljiva dominacija.