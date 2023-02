Emotivna mama Hajdukovog golmana koji je izbacio City: I mlađi sin zaplakao je na tribini

Nisam glas izgubila na utakmici, nego još dan prije. A sad mi je od uzbuđenja dodatno otišao, prepričala nam je svoje prve dojmove Renata Buljan Lovrinčević (45), majka Borne Buljana (17), golmana Hajdukovih juniora koji su izborili četvrtfinale Lige prvaka.

Hajdukovci su na Poljudu izbacili Manchester City s 2-1. Emocije su bile ogromne.

Foto: Tomislav Gabelic/PIXSELL

- I mlađi sin Leonardo je zaplakao, a kad dijete zaplače, znate da je iskreno. To je čista emocija, srce mi je veliko. Pred kraj se pokrio po glavi i počeo plakati. Došao je i moj otac koji je pobijedio rak. Cijela sretna obitelj, veliki dan za nas - govori mama Buljan koja je za utakmicu i posebnim treningom pripremala svog sina.

Inat na mater

- Seniori su primjer mladima, ali sada su i oni pokazali energiju i doprinos. Pitam ja Bornu je li uzbuđen, ipak je to City. A on kaže da što je klub jači, to oni bolje igraju, da više grizu. A mi za sve što je dobro i što valja kažemo Manchester. Sve vam je jasno. PSG ili Dortmund? Što bude, bit će.

Kakav je Borna kod kuće?

- Isti ovakav, brani se, ha, ha, ha. Sluša mamu, ali fizički je na tatu, istina. Na mater ima inat i žestinu, ludost, hrabrost.

Najčitaniji članci