Emotivni Gvardiol: Hrvatska je emocija! Boli nas jer smo dali sve od sebe i vjerovali do kraja

Dan nakon dramatičnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva u nogometu, jedan od ključnih igrača "vatrenih", Joško Gvardiol, oglasio se emotivnom porukom na svom Instagram profilu. Hrvatska je svoj put na Mundijalu 2026. završila u šesnaestini finala nakon poraza 2-1 od Portugala, a utakmicu je obilježila kontroverzna sudačka odluka kojom je Gvardiolu poništen gol za izjednačenje u posljednjim trenucima produžetka.

U objavi koja je dirnula brojne navijače, Gvardiol je sažeo osjećaje cijele nacije, ističući da snaga reprezentacije leži u zajedništvu i emociji, a ne isključivo u pobjedama i porazima.

"Hrvatska nikad nije bila samo rezultat. Hrvatska je emocija, karakter, zajedništvo igrača, navijača i cijele nacije", započeo je Gvardiol svoju objavu, popraćenu fotografijama s utakmice koje prikazuju svu strast i tugu trenutka. Priznao je koliko je težak bio poraz koji je prekinuo snove o novom velikom uspjehu. "Jednostavno boli. Boli jer smo dali sve, jer smo vjerovali do kraja i jer znamo koliko nam je značilo."

Ove riječi dolaze kao izravan odraz zbivanja na terenu, gdje je upravo Gvardiol bio u centru drame. Njegov gol pred kraj utakmice, koji bi Hrvatsku vratio u igru i odveo utakmicu prema penalima, poništen je nakon duge provjere VAR-a zbog zaleđa. Branič Manchester Cityja i stup obrane "vatrenih" nije skrivao koliko mu je teško pao takav rasplet, no poruku je zaključio u pozitivnom tonu, zahvalivši navijačima na bezuvjetnoj podršci. "Ali ljubav prema ovom timu, ovom dresu i sve vas koji ste nas nosili nikad neće nestati. Hvala vam od srca. Volim te moja Hrvatska!", poručio je.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća reakcija, a u komentarima su se javili brojni navijači, suigrači i sportske legende kako bi Gvardiolu i ostatku momčadi pružili podršku. Mnogi su se osvrnuli na spornu sudačku odluku, a komentari poput "Najveća pljačka stoljeća" i "Pokradeni ste" samo su neki od onih koji su iskazali frustraciju ishodom utakmice.

Zanimljivo je vidjeti i poruke podrške navijača iz drugih zemalja. "Argentinac, ali tako ponosan na Hrvatsku, svi smo navijali za vas. Bili ste sjajni", napisao je jedan korisnik. Podršku je uputio i bivši kapetan Darijo Srna kratkom porukom, dok su mu mnogi poručili da drži glavu gore i da su ponosni na njega. "Bravo za borbu. Uzdignutih glava naprijed!", stoji u jednom od komentara. Iako se našlo i nekoliko kritičkih tonova, velika većina poruka bila je ispunjena ponosom i utjehom.