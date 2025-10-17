Emotivni Klasnić slavi poseban dan: 'Ovaj dan me podsjeća da je život dragocjen, sretan sam'

Hrvatski nogometaš Ivan Klasnić (45) na društvenim mrežama podijelio je važnu vijest s njegovim pratiteljima. Bivšem nogometašu liječnici su krivo dijagnosticirali bolest, a zbog toga je proživljavao pravu agoniju. Tri puta je išao na operaciju presađivanja bubrega, a sada se oglasio povodom važnog dana.

- Draga obitelji, dragi prijatelji, dragi suputnici, danas je poseban dan za mene, rođendan mog bubrega. Na današnji dan prije 17 godina, 17. listopada 2017., prije točno osam godina dobio sam svoj treći bubreg. Osam godina u kojima sam mogao živjeti, smijati se i doživjeti mnoge dragocjene trenutke - napisao je u objavi.

- Danas ne uzimam to zdravo za gotovo. Iza mene su teška vremena, puna sumnje, boli i nade. Ali nikad nisam odustao i za to sam prije svega vama zahvalan - nastavio je.

- Želio bih od srca zahvaliti svojoj obitelji koja je uvijek bila uz mene, mojim prijateljima koji su mi davali snagu i liječnicima i medicinskim sestrama koji su me pratili kroz sve operacije, i one neuspješne. Naravno, hvala mom donoru kojemu dugujem ovaj život. Nije lako proći kroz tri transplantacije bubrega. Ali danas mogu reći: sretan sam. Živ sam i uživam u svakom danu. Ovaj dan me podsjeća koliko je život dragocjen i da su zahvalnost, ljubav i nada jači od bilo koje prepreke - nastavio je.

- Nadam se da će moja priča ohrabriti i druge.da vide da se vrijedi boriti za život, bez obzira koliko je put težak. Hvala vam što ste danas ovdje, hvala vam što ste dio mog života i ​​hvala vam što ste mi dopustili da danas slavim s vama. Želim vam još mnogo godina punih zdravlja, radosti i života - zaključio je Klasnić emotivnu objavu.

Podsjetimo, prošlog tjedna Klasnić je u dokumentarcu njemačkog ARD-a ‘Hirschhausen und der Schmerz‘ progovorio o zdravstvenom stanju.

- Nikakav novac koji zaradiš ne može ti vratiti zdravlje. Tko zna koliko ću još dugo živjeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, da još uvijek možeš živjeti ovaj život - rekao je.

Tijekom karijere igrao je u St. Pauliju gdje je započeo karijeru, a onda je prešao u Werder Bremen. Igrao je i za Nantes, Bolton i Mainz. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 42 utakmice i zabio 12 golova.