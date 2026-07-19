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Emotivni Messi oglasio se uoči finala SP-a. Evo što je napisao

Piše Issa Kralj,
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Emotivni Messi oglasio se uoči finala SP-a. Evo što je napisao
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Foto: Instagram
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Messi emotivno pred finale: Argentina i Španjolska večeras love naslov, a gaučosi mogu ispisati povijest i obraniti krunu

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Večeras se od 21 sat u New Jerseyju igra veliko finale Svjetskog prvenstva. Nakon 38 dana turnira, na red je došla i posljednja 104. utakmica. Ulog je naravno velik, a u borbu za novog (ili starog) svjetskog prvaka idu Argentina i Španjolska. Argentinci u finalni susret ulaze kao branitelji naslova iz Katra 2022. dok su Španjolci aktualni europski prvaci. 

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Foto: Instagram

Argentinu predvodi legendarni kapetan Lionel Messi kojemu je ovo možda posljednje Svjetsko prvenstvo u nacionalnom dresu, a uoči finala objavio je emotivnu poruku. 

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Carlos Barria

- Najbolji dio svih ovih godina nikada nisu bile samo titule, već samo putovanje: dijeljenje svakodnevice s ovom momčadi, zajedničko natjecanje, podizanje sebe u teškim vremenima i uživanje u svakom koraku. Hvala svakom od mojih suigrača, trenerskom osoblju i svima koji svaki dan rade kako bi osigurali da ova nacionalna momčad ostane obitelj. 

- Što god se sutra dogodilo, ova momčad već je napisala priču koju nikada nećemo zaboraviti i nitko je neće moći izbrisati. Vamos, Argentina - napisao je u objavi na Instagram profilu. 

Prije četiri godine vodio je 'gaučose' do najviše svjetske stepenice u nogometu, a sada će još jednom pokušati ispisati povijest. Ako Argentina obrani naslov i dva puta zaredom bude svjetski prvak, postat će tek druga reprezentacija u povijesti kojoj je to pošlo za rukom. Zadnji je to napravio Brazil 1962. godine. 

Messi je s 39 godina i dalje jedan od  bio ključnih igrača argentinske momčadi. Na turniru je postigao osam golova i upisao četiri asistencije, a odigrao je svaku minutu argentinskih utakmica u nokaut-fazi.
 

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