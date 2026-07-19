Emotivni Messi oglasio se uoči finala SP-a. Evo što je napisao

Večeras se od 21 sat u New Jerseyju igra veliko finale Svjetskog prvenstva. Nakon 38 dana turnira, na red je došla i posljednja 104. utakmica. Ulog je naravno velik, a u borbu za novog (ili starog) svjetskog prvaka idu Argentina i Španjolska. Argentinci u finalni susret ulaze kao branitelji naslova iz Katra 2022. dok su Španjolci aktualni europski prvaci.

Argentinu predvodi legendarni kapetan Lionel Messi kojemu je ovo možda posljednje Svjetsko prvenstvo u nacionalnom dresu, a uoči finala objavio je emotivnu poruku.

Foto: Carlos Barria

- Najbolji dio svih ovih godina nikada nisu bile samo titule, već samo putovanje: dijeljenje svakodnevice s ovom momčadi, zajedničko natjecanje, podizanje sebe u teškim vremenima i uživanje u svakom koraku. Hvala svakom od mojih suigrača, trenerskom osoblju i svima koji svaki dan rade kako bi osigurali da ova nacionalna momčad ostane obitelj.

- Što god se sutra dogodilo, ova momčad već je napisala priču koju nikada nećemo zaboraviti i nitko je neće moći izbrisati. Vamos, Argentina - napisao je u objavi na Instagram profilu.

Prije četiri godine vodio je 'gaučose' do najviše svjetske stepenice u nogometu, a sada će još jednom pokušati ispisati povijest. Ako Argentina obrani naslov i dva puta zaredom bude svjetski prvak, postat će tek druga reprezentacija u povijesti kojoj je to pošlo za rukom. Zadnji je to napravio Brazil 1962. godine.

Messi je s 39 godina i dalje jedan od bio ključnih igrača argentinske momčadi. Na turniru je postigao osam golova i upisao četiri asistencije, a odigrao je svaku minutu argentinskih utakmica u nokaut-fazi.

