Sport

KTC SE OPROSTIO

Emotivni rastanak Dinamovog asa i miljenika Bad Blue Boysa. Bjelica: Bila mi je iznimna čast

Piše Ivan Kužela,
Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Od Maksimira i Dinama oprostila se legenda kluba Kevin Theophile-Catherine. Uručen mu je prigodni poklon prije početka utakmice s Lokomotivom, kao i Dini Periću

Nakon šest godina, pet mjeseci i 223 službene utakmice, era Kévina Théophile-Catherinea (36) u Dinamu stigla je do svog kraja. Francuski stoper, jedan od najdugovječnijih i najtrofejnijih stranaca u povijesti maksimirskog kluba, oprostio se od plavog dresa na simboličan način, uoči posljednjeg prvenstvenog dvoboja sezone protiv Lokomotive.

Navijači su ga ispratili pljeskom, odajući priznanje pouzdanom braniču koji je postao zaštitno lice jedne od najuspješnijih generacija u novijoj povijesti 'modrih'. U Zagreb je stigao tiho, bez velike pompe, a odlazi kao istinska klupska ikona.

Stup obrane u europskim noćima

Théophile-Catherine stigao je u Dinamo u ljeto 2018. godine iz Saint-Étiennea kao želja tadašnjeg trenera Nenada Bjelice. Ubrzo se prometnuo u nezamjenjivog člana obrambene linije. Tijekom svog boravka u Zagrebu, iskusni Francuz osvojio je impresivnih šest naslova prvaka Hrvatske, dva Kupa i dva Superkupa.

Sam Bjelica oprostio se od njega, Perića i Leovca u objavi na društvenim mrežama.

- Hvala vam Theo, Leo i Perke! Bila mi je čast i veliko zadovoljstvo podijeliti dio moga puta s vama. Tri velika profesionalca i tri još veća čovjeka. Dečki, sretno u onome što dolazi! Vaš “šef”!

Njegova smirenost, iskustvo i profesionalizam bili su ključni u brojnim europskim uspjesima. S Dinamom je tri puta igrao u grupnoj fazi Lige prvaka te čak četiri puta dočekao proljeće u Europi, ostavivši dubok trag u utakmicama Europske i Konferencijske lige. Ukupno je u europskim natjecanjima za Dinamo odigrao 62 utakmice, što ga svrstava među igrače s najviše nastupa u povijesti kluba.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako je njegova karijera u Dinamu većinom bila obilježena uspjesima, bilo je i teških trenutaka. Navijačima je u sjećanju ostao skrivljeni jedanaesterac u sudačkoj nadoknadi protiv Šahtara u Ligi prvaka, koji je Dinamo koštao povijesnog prolaska skupine. No, upravo je reakcija nakon te utakmice pokazala koliko su ga navijači cijenili. U Zagrebu je osvanuo grafit podrške "Theophile, mi te volimo", gesta koja je pokazala snažnu vezu između igrača i tribine, utemeljenu na borbenosti i odanosti koju je Francuz pokazivao na terenu.

Neočekivani povratak i uloga mentora

Njegova priča u Dinamu imala je i jedan neobičan zaplet. U ljeto 2023. godine, nakon isteka ugovora, napustio je klub. Činilo se da je njegov put u Zagrebu završen. Proveo je tri mjeseca kao slobodan igrač, no zbog loših rezultata i problema u obrani, novi trener Sergej Jakirović ga je pozvao natrag.

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

​- Dinamu je trebalo pojačanje u obrani. To je bila svojevrsna sudbina jer sam imao dogovor s drugim klubom, no posao je propao. Tad me trener Jakirović nazvao i kazao kako bi mu puno značilo da se vratim - otkrio je Théophile-Catherine.

Njegov povratak pokazao se kao pun pogodak. Iako nije uvijek bio u prvom planu, svojim je iskustvom pomagao mlađim suigračima, poput Španjolca Raúla Torrentea, kojem je bio svojevrsni mentor i prevoditelj. Pokazao je iznimnu profesionalnost, prihvativši ulogu koja mu je dodijeljena i uvijek dajući maksimum, bilo da je igrao 90 minuta ili ulazio s klupe.

Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Odigrao je značajnu ulogu u osvajanju dvostruke krune u povratničkoj sezoni, zaokruživši svoju impresivnu karijeru u Dinamu na najbolji mogući način. Odlaskom njega i Dine Perića, klub se oprašta od centralnog braničkog para koji je godinama bio simbol stabilnosti.

Uz njega, od kluba se oprostio i Dino Perić, a od nogometa su na ceremoniji prigodne poklone dobili nekadašnji igrači 'modrih' Domagoj Antolić i Marin Leovac. Oni su posljednju utakmicu karijere odigrali u dresu Lokomotive. 

