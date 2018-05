Emotivni Ronaldo: Pa kako da slavim, a on se pati u bolnici?!

Veliki rivali Real Madrid i Barcelona odigrali su u nedjelju 237. po redu El Clasico te rezultatom 2-2 podijelili bodove.

Cristiano Ronaldo zabio je za 1-1 u 14. minuti, a mnoge je iznenadilo to što ga nije proslavio. Nakon utakmice, novinari su ga pitali za razlog, a Portugalac je jednostavno odgovorio:

- Kako da slavim kad osoba koja me je naučila igrati nogomet pati u bolnici?

Mislio je, naravno, na sir Alexa Fergusona, bivšeg trenera Manchester Uniteda, koji je taj dan pretrpio moždani udar te se u bolnici borio za život.

Ronaldo je više puta tijekom karijere istaknuo da najviše svojih uspjeha duguje upravo Fergusonu. On ga je sa samo 17 godina doveo iz Sportinga u Manchester United, a upravo to je bio prvi korak u zavidnoj karijeri Portugalca.

Nakon nesretne vijesti o zdravstvenom stanju škotskog trenera, Ronaldo je svoje suosjećanje izrazio i na društvenim mrežama:

- Moje misli i molitve su s tobom, dragi prijatelju. Budi jak, šefe!

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq