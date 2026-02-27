Emotivni Šarić: Hezonji svaka čast! Moramo se žrtvovati kako bi otišli na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska košarkaška reprezentacija neporažena je i nakon trećeg kola prvog kruga Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027., a u petak je pred ispunjenim tribinama KC "Dražen Petrović" u Zagrebu i u sjajnom ozračju svladala Njemačku s 93-88 (20-26, 26-24, 29-22, 18-16).

Dario Šarić predvodio je sve košarkaše s 23 poena na utakmici, a pridodao je i sedam skokova. Podsjetimo, Šarić je nedavno ostao bez angažmana u NBA ligi, što je iskoristio i pomogao reprezentaciji.

- Jedna teška utakmica, Nijemci su bili jako dobri i čvrsti. Bilo je malo više kontakta, ali rekao bih da smo zasluženo pobijedili. Nijemci su zabijali neke teže utakmice i mogli su i oni slaviti. Jako je lijepo biti u ovoj priči i nakon dugo vremena u Draženovom domu. Zagrebačka publika voli košarku, odavno nije imala klub koji će ispuniti ovo mjesto. Nadam se da će reprezentacija igrat bolje, da će se plasirati na Svjetsko prvenstvo i da će se zavrtjeti neka priča... Zagreb stvarno zaslužuje dobru publiku i voli košarku. - rekao je Šarić te nastavio...

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nisam razmišljao koliko ću biti spreman. Nisam puno radio s loptom, trčao sam i išao u teretanu. Nisam znao kako ću izgledati na parketu. Dugo nisam imao kontakt, malo mi je trebalo da se naviknem, ali dobra pobjeda za nas. Svi smo htjeli to riješiti u pet minuta, ali igraju i oni košarku. To su svjetski prvaci i imaju puno iskustva od nas.

Priznao je kako je umor odigrao veliku ulogu u drugom poluvremenu.

- Htio sam više, ali noge su mi teške. Na kraju me malo uhvatio umor, ali uspjeli smo dobro izbalansirati.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Skinuo je kapu" Mariju Hezonji.

- Svaka mu čast! Mario je vrhunski košarkaš, to svi znamo. On je prirodni strijelac i kad je u stanju doći u 17 sati u hotel, pa onda boriti, bacati se na loptu... I sve. Ali, ako se ne žrtvujemo, nećemo ni otići na Svjetsko prvenstvo.