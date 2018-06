Engleska gostuje na Rujevici, HNS pokrenuo uvođenje VAR-a

Hrvatska nogometna reprezentacija dočekat će Englesku 12. listopada pred praznim tribinama riječkog stadiona Rujevica, odlučio je Izvršni odbor HNS-a na sjednici u ponedjeljak, prenose službene stranice saveza.

Posljednja je to utakmica koju "vatreni" moraju odraditi zbog famoznog slučaja "svastika" na Poljudu, tijekom kvalifikacijske utakmice za Euro 2016. protiv Italije za 12. lipnja 2015.

Utakmica je to trećeg kola skupine 4 Lige nacija, novoosnovanog Uefina natjecanja za reprezentacije. Prije toga "vatreni" će 11. rujna gostovati u Španjolskoj.

Rujevica će u listopadskom reprezentativnom terminu ugostiti i prijateljsku utakmicu Hrvatske i Jordana 15. listopada, koja je već ranije dogovorena. Podsjetimo kako će u rujnu, pet dana prije utakmice protiv Španjolske, "vatreni" gostovati u prijateljskoj utakmici protiv Portugala.

