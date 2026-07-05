Engleski kaos u Meksiku: Boje se špijuna, dobili čepiće za uši te im vojska mora čuvati hotel

Utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva između Engleske i Meksika pretvorila se u dramu i prije prvog zvižduka. Pripreme Engleza obilježio je kaos oko termina, neprijateljska dobrodošlica navijača i opsežne sigurnosne mjere u Mexico Cityju, pretvarajući iščekivanje u napetost.

Sve je počelo u petak, nešto više od dva dana prije utakmice, kada je jedna meksička televizija objavila da se termin utakmice pomiče šest sati ranije, na podne po lokalnom vremenu, zbog najave snažnih grmljavinskih oluja. Vijest je izazvala potpunu pomutnju. Meksički izbornik Javier Aguirre gostovao je na istoj televiziji i bijesno kritizirao odluku koja tada još nije bila ni službeno potvrđena.

Foto: Henry Romero

​- Promjena rasporeda je kao udarac u trbuh. Moramo promijeniti cijeli plan, od hrane, spavanja, fizioterapije, svega. Uopće mi se ne sviđa, kao ni mojim igračima - grmio je Aguirre.

Dok su meksički mediji o promjeni izvještavali kao o gotovoj stvari, Engleski nogometni savez (FA) ostao je zatečen, tvrdeći da ih nitko nije obavijestio o pregovorima. Ironično, engleska reprezentacija je za vrijeme drame bila na letu iz Kansas Cityja za Mexico City, u zrakoplovu bez internetske veze, potpuno nesvjesna kaosa koji se odvijao na zemlji. Fifa se satima nije oglašavala, ostavljajući oba saveza, navijače i medije u potpunoj neizvjesnosti.

Nakon pet sati konfuzije i međusobnih optužbi, uključujući i bizarne tvrdnje da je BBC tražio promjenu termina, iz Fife je stigla potvrda da se ništa ne mijenja. Kao ključni razlog navedena je logistička nemogućnost promjene rasporeda za osoblje i osiguranje u tako kratkom roku.

Po dolasku u Mexico City, Engleze je dočekala neprijateljska atmosfera. Unatoč pokušajima da se lokacija hotela zadrži u tajnosti, stotine meksičkih navijača okupile su se ispred, dočekavši autobus s igračima zvižducima i povicima "Meksiko!". Strah od ometanja bio je opravdan. Uoči utakmice s Ekvadorom, meksički navijači su cijelu noć ispred hotela protivničke momčadi koristili zvučnike, trube i motore kako bi im onemogućili san, zbog čega je ekvadorski savez podnio službenu žalbu Fifi.

Lmao. England getting jeered in their own hotel. Mexican people know the job. pic.twitter.com/vYOeysnGES — Eric Heggie (@EricHeggie) July 4, 2026

Kako bi spriječili sličan scenarij, oko engleskog hotela uspostavljene su neviđene mjere sigurnosti. Pripadnici Nacionalne garde i interventna policija formirali su "prsten od čelika", a ceste oko hotela bile su blokirane. Engleski stožer podijelio je igračima čepiće za uši, uređaje s bijelim šumom i prirodne preparate za spavanje. Veznjak Morgan Rogers nije skrivao zabrinutost.

​- Neću biti sretan ako me probude, bit ću iskren. Vidjet ćemo kako će proći, ali nosit ćemo se s tim najbolje što možemo. To je samo još jedna prepreka koju treba svladati.

Foto: Siphiwe Sibeko

Osim buke, Englezi su odgodili dolazak u Meksiko i zbog straha od špijuniranja, želeći ključne taktičke pripreme odraditi u sigurnosti svoje baze u Kansas Cityju. Dok su se igrači borili s kaosom u Meksiku, u Engleskoj se nacija pripremala za besanu noć. Utakmica počinje u jedan sat ujutro po lokalnom vremenu, a izbornik Thomas Tuchel slikovito je opisao njen značaj.

​- Napišite ispričnicu za školu i pustite djecu da gledaju nogomet. Imaju toliko škole pred sobom, a Svjetsko prvenstvo je svake četiri godine - poručio je roditeljima.

Vlada je uskočila proglasivši utakmicu događajem od iznimne nacionalne važnosti, dopustivši pubovima i barovima da ostanu otvoreni sve do pet sati ujutro. Tabloidi su odluku dočekali s naslovnicama poput "Mexican Rave" i "Tequila Sunrise", slaveći "veliko englesko cjelonoćno bdijenje". Za navijače kod kuće, najveći izazov bio je ostati budan. Za igrače u Meksiku, izazovi su bili daleko veći.

*uz korištenje AI-a