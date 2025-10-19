Obavijesti

SUKOB RIJEČI

Engleski klub demantirao je Jakirovića! 'Nije istina to što je rekao, razočarani smo izjavom'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bio sam u svojem prostoru cijelo vrijeme, Birminghamov stožer je nama upao, a zbog toga bi trebali dobiti žuti karton, kao što sam ga ja dobio kad sam tražio opomenu, rekao je Jakirović i otkrio teške optužbe

Hull City Sergeja Jakirovića pobijedio je Birmingham 3-2 na gostovanju pa vezao dvije pobjede i tri utakmice bez poraza, ali njegovu veliku pobjedu zasjenio je incident u kojem je upravo bivši trener Dinama bio žrtva. Naime, Jakirović se na kon utakmice odbio rukovati s protivničkim trenerom, Chrisom Daviesom.

Davies je očito bio shrvan činjenicom kako je njegova momčad pretrpjela poraz na domaćem terenu nakon 29 uzastopnih utakmica, ali to nije opravdanje za manjak poštovanja koji je navodno pokazao protivniku.

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka
Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Bio sam u svojem prostoru cijelo vrijeme, Birminghamov stožer je nama upao, a zbog toga bi trebali dobiti žuti karton, kao što sam ga ja dobio kad sam tražio opomenu nakon teškog prekršaja koji je pretrpio moj igrač. Upitao sam Daviesa zašto je ušao u moj tehnički prostor, a on mi je rekao da se j*bem. Isto tako, neki zaštitar mi je poručio da odj*bem u Hrvatsku - rekao je Jakirović.

INCIDENT U ENGLESKOJ Jakirovića brutalno izvrijeđali: Rekao mi je 'odj**i u Hrvatsku'
Jakirovića brutalno izvrijeđali: Rekao mi je 'odj**i u Hrvatsku'

Tim se povodom nakon te utakmice priopćenjem oglasio i Birmingham, koji nije preuzeo odgovornost za incident. Štoviše, engleski klub oštro je demantirao Jakirovića!

Zaprešić: Sergej Jakirović i kolege prate susret juniora Dinama i Monaca u Ligi prvaka mladih
Zaprešić: Sergej Jakirović i kolege prate susret juniora Dinama i Monaca u Ligi prvaka mladih | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Upoznati smo s ozbiljnom optužbom koju je trener Hull Cityja, Sergej Jakirović, iznio protiv člana našeg osiguranja na stadionu St. Andrew's. Nakon što je proveo internu istragu, Klub najsnažnije odbacuje tvrdnje gospodina Jakirovića. Osim toga, razočarani smo što je ta optužba iznesena na javnoj konferenciji za medije. Klub u ovom trenutku neće davati dodatne komentare - napisao je Birmingham u priopćenju koji je šokirao čak i njegove navijače.

Svojim je priopćenjem Birmingham razočarao čak i vlastite navijače. Mnogi su se javili u komentarima i istaknuli apsurdnost tog priopćenja. Primjerice, neki su se pitali kako je klub uspio tako brzo nakon utakmice provesti "istragu" incidenta, zaključivši kako je klubu bila dovoljna redarova riječ. 

OTKRIO DETALJE Jakir o porazu od Hajduka: U klubu su govorili 'Oni dolje se raspadaju', pričalo se o Bayernu
Jakir o porazu od Hajduka: U klubu su govorili 'Oni dolje se raspadaju', pričalo se o Bayernu

Ostaje za vidjeti hoće li reagirati tamošnji nogometni savez.

