Jakir o porazu od Hajduka: U klubu su govorili 'Oni dolje se raspadaju', pričalo se o Bayernu

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hajduk je tu utakmicu pobijedio golom Marka Livaje, a četiri dana kasnije Bayern je pobijedio 9-2 na Alianze areni što je bilo dovoljno za smjenu Jakirovića u Dinamu

Sergej Jakirović prvi je put otvoreno progovorio o odlasku iz Dinama. Bivši strateg "modrih" osvojio je dvostruku krunu i ušao u Ligu prvaka samo nekoliko mjeseci prije nego što mu je uprava zahvalila na suradnji. No nakon toga počeli su problemi.

Dinamo je na početku prvenstva imao težak raspored. U petom kolu gostovao je kod Rijeke i odigrao 2-2, a potom je slijedila domaća utakmica protiv Hajduka. Uoči tog derbija konferenciju za medije održao je Nikola Kalinić, koji je tek nešto ranije smijenjen s mjesta sportskog direktora "bijelih".

Kalinić je tada iznio "prljavi veš" i otkrio da je klub u financijskim problemima te da mu je uprava blokirala neke transfere. Ništa od toga nije pomoglo atmosferi u klubu, a mnogi su nakon toga već unaprijed otpisali najvećeg rivala uoči gostovanja na Maksimiru. No Gennaro Gattuso je, u maniri Ćire Blaževića, galvanizirao momčad.

Jakirović se sada u razgovoru s Valentinom Miletićem na MAXSportu prisjetio kako su ti dani izgledali u klubu. Momčad je nakon derbija samo igrala prvo kolo Lige prvaka protiv Bayerna.

- Dogodio se poraz od Hajduka, iako smo sve kontrolirali. Pred tu utakmicu jedini sam ja u klubu govorio o derbiju, dok su svi ostali pričali samo o Bayernu i govorili: 'Oni se dolje raspadaju.'

Dinamo je presudio Marko Livaja golom u 70. minuti nakon prekrasne asistencije Dominika Prpića. Četiri dana poslije Dinamo je izgubio od Bayerna 9-2, a Jakirović je postao bivši trener.

