Engleski krah na korak od sna: 'Tuchel je izveo nogometni harakiri, to je neshvatljivo...'

Engleska je bila nikad bliže tome da "vrati nogomet kući" nakon 1966. godine. Od 55. minute vodili su 1-0 protiv Argentine golom Gordona. Dominirali su, stvarali prilike i djelovali znatno bolje. I umjesto da dotuče inferiornog protivnika i izbjegne dramatičnu završnicu, engleski izbornik Thomas Tuchel povukao je potez koji je uništio njegovu reprezentaciju.

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Uveo je u završnici trojicu obrambenih igrača i zatvorio utakmicu, a Argentina je to iskoristila za prevlast na terenu. Sijevale su prilike jedna za drugom. Jordan Pickford je spašavao "Gordi Albion", no pao je i on. Prvo u 85. minuti nakon torpeda Enza Fernandeza s 20-ak metara, da bi u drugoj minuti sudačke nadoknade Lautaro Martinez zabio za 2-1 i odveo Argentinu u finale Svjetskog prvenstva gdje će braniti naslov prvaka.

Foto: Tom Weller/DPA

Engleski mediji obrušili su se na njemačkog stručnjaka, koji je i ranije na prvenstvu nesuvislim odlukama i izmjenama znao kočiti igru svoje reprezentacije, no ovaj put je to napravio u najgorem mogućem trenutku i ostao bez finala, koje engleski narod čeka od 1966. godine. Umjesto u New Jersey, njegova reprezentacija putovat će u Miami, gdje ju 18. srpnja čeka utakmica za treće mjesto protiv Francuske.

- Engleska se nakon gola Gordona previše povukla. Razumljivo je da uvedeš jednog stopera, to je ranije radila i Argentina. U takvoj situaciji pojačaš obranu, ali ne ostaneš bez igre, a Englezi su ostali. Previše je defenzivaca ušlo u igru, u njih je ušao strah. Kad se tako povučeš, moraš biti agresivan i stajati blizu igrača, posebice u šesnaestercu. A oni su napravili kobne pogreške. Kod prvog gola je lopta došla na 20 metara, nitko nije izašao na Enza Fernandeza. Kod drugog gola lopta je pogodila stativu i 39-godišnji Messi, najstariji na terenu, prvi dođe do lopte. Išao je prema liniji, i onda vidimo tri obrambena igrača koja umjesto da ga pritisnu na liniji, oni čekaju da on primi loptu. Driblingom je izbacio trojicu i ubacio, a Lautaro Martinez je ostao sam iza trojice igrača. To je neshvatljivo. Po meni su obje situacije bile branjive - priča nam Elvis Scoria, trener i nogometni stručnjak..

Foto: Lee Smith/REUTERS

Je li se Engleska prerano povukla? Tuchelov potez djelovao je kukavički.

- To je njegov izbor. Previše je povukao momčad, ali ako je to već napravio, morali su biti agresivniji i koncentriraniji. To se na ovoj razini ne prašta. Napravili su harakiri na dva načina, načinom igrom i nedovoljnom koncentracijom. Nedopustivo je da Messi kod drugog gola prvi dođe do lopte, da se okrene i driblingom prevari dva igrača, to je previše.

Slažu se mnogi kako je Argentina imala uvjerljivo najlakši ždrijeb, ali itekako se namučila na putu do finala. I, ono što je poprilično nevjerojatno, većinu utakmica su u svoju korist riješili u samoj završnici. Zelenortske Otoke izbacili su nakon produžetka, Egipćane u sudačkoj nadoknadi, a Švicarce opet u produžetku. I sad njihovu mentalnu snagu na svojoj koži osjetila i Engleska, koja je pala nakon preokreta u sudačkoj nadoknadi.

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- Argentinski mentalitet je čudo. Fizički su spremni i svaki put se vrate iz zaostatka. Pa evo, jedan primjer, kad je Egipat vodio protiv Argentine, više nije prešao centar, a Brazil se pri zaostatku nije mogao sastati s loptom protiv Brazila. Vjeruju u svoje sposobnosti i uvijek im igrači s klupe donesu impuls. Takvi su kakvi jesu po ponašanju, ali zasluženo su u finalu. Taktički su prilagodljivi, imaju veznjake koji su radilice, a uz to i zabijaju golove. Englezi su pokazali da nisu na toj razini, dvaput su izgubili finale Eura, a sad i polufinale SP-a. Očito je problem u glavi.

A kakvo finale možemo očekivati?

- Ma mislim da će obje reprezentacije igrati otvoreno. Favorit? To je sve 50-50, ali blagu prednost dao bih Argentini. Španjolci su se dizali kroz prvenstvo, pojeli su Francusku, ali dao bih prednost Argentincima jer brane naslov i zbog posljednjeg plesa Lea Messija.