Engleski mediji najavljuju šok: Pep Guardiola odlazi iz Cityja!

Pep Guardiola mogao bi nakon završetka sezone napustiti klupu Manchester Cityja i tako završiti jedno od najuspješnijih razdoblja u povijesti engleskog nogometa. Prema pisanju engleskih medija, katalonski trener trebao bi se oprostiti od Cityja nakon nedjeljne utakmice protiv Aston Ville na Etihadu.

Guardiola je Manchester City preuzeo 2016. godine nakon odlaska iz Bayerna, a u deset godina na klupi engleskog velikana osvojio je 20 trofeja. Pod njegovim vodstvom City je osvojio šest naslova prvaka Engleske, među njima i četiri uzastopna, što dotad nije uspjelo nijednom klubu u Premier ligi. Klub je s njim prvi put u povijesti osvojio i Ligu prvaka.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Engleski mediji navode da je City već počeo obavještavati sponzore o skoroj objavi Guardiolina odlaska, a među ljudima bliskima treneru ta se odluka navodno već neko vrijeme smatra javnom tajnom. Vijest bi klub trebao potvrditi u nedjelju, kako bi se Guardiolin golemi utjecaj na engleski nogomet mogao obilježiti i na svečanoj paradi dan poslije. Već prije nekoliko dana pojavila se snimka na društvenim mrežama kako se snima na cetanu Etihada sport u čijem je središtu Guardiola okružen svim trofejima koje je donio "građanima".

Guardiola ima još godinu dana ugovora s Manchester Cityjem, a posljednjih je mjeseci često isticao tu činjenicu. Ipak, sve su jače glasine da će ovoga ljeta završiti svoj trenerski mandat na Etihadu. Postoji mogućnost da ostane u klubu u nekoj drugoj ulozi, ali zasad nema službene potvrde.

Kao glavni kandidati za njegova nasljednika spominju se Enzo Maresca, bivši trener Chelseaja, i Vincent Kompany, sadašnji trener Bayerna i bivši kapetan Manchester Cityja.