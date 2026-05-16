Legenda potvrdila šou: Bavarski div krenuo po Joška Gvardiola!

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Bayern želi vratiti Gvardiola u Bundesligu! Matthäus potvrdio pregovore, dok City nudi novi ugovor. Hoće li "građani" uspjeti zadržati hrvatskog braniča

Europski nogometni div Bayern München pokazao je ozbiljan interes za hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola. Prema navodima iz Njemačke i Engleske, klub je kontaktirao braničeve predstavnike, a legendarni Lothar Matthäus potvrdio je da Bavarci već poduzimaju prve korake kako bi ga vratili u Bundesligu.

Glasine o Bayernovu interesu dobile su na težini nakon što ih je javno potvrdio Lothar Matthäus, stručni komentator i ikona njemačkog nogometa. Djelujući kao stručnjak za Sky, izjavio je kako je čuo da su iz Münchena već obavljeni početni, informativni razgovori. Veza postoji i preko sportskog direktora Bayerna Maxa Eberla, koji je s Gvardiolom odlično surađivao u RB Leipzigu. Bavarci su i ranije bili među finalistima za dovođenje hrvatskog braniča prije nego što je on 2023. godine potpisao za Manchester City, a sada ga vide kao idealno rješenje za stabilizaciju obrane.

- Imam jednog igrača na umu i čuo sam da se već Bayern raspituje. Bivši igrač Bundeslige iz Leipziga, koji trenutno igra za Manchester City, lijevi bek, također može igrati i na stoperu. Zove se Joško Gvardiol - rekao je Matthäus.

Kao izravan odgovor na interes bavarskog kluba, Manchester City se, prema pisanju britanskog TEAMtalka, sprema ponuditi Gvardiolu novi, poboljšani dugoročni ugovor, unatoč tome što mu sadašnji vrijedi sve do 2028. godine. U klubu su uvjereni da je branič sretan u Manchesteru, a njegov ostanak javno je podržao i trener Pep Guardiola.

​- Nemam informacija. Volio bih da Gvardiol ostane ovdje. Nije lako pronaći igrača poput njega, pa se nadam da će ostati - jasan je bio Guardiola.

Ova izjava ima posebnu težinu jer španjolski stručnjak rijetko javno dijeli takve pohvale ili komentira transferne špekulacije, što samo potvrđuje koliko cijeni Gvardiola kao temelj obrane za budućnost.

