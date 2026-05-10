Engleski mediji nakon drame: 'VAR je spasio Arsenalove snove o naslovu nakon čak 22 godine'

Pobjeda Arsenala 1-0 na gostovanju kod West Hama gurnula je 'topnike' na korak do osvajanja prve titule prvaka Engleske nakon 22 duge godine. Ipak, gol Leandra Trossarda iz 83. minute pao je u drugi plan zbog nevjerojatne drame u sudačkoj nadoknadi kada je VAR poništio izjednačujući gol domaćina i prema pisanju engleskih medija donio odluku koja bi mogla izravno odlučiti prvaka.

U petoj minuti sudačke nadoknade, nakon gužve poslije kornera, Callum Wilson zabio je za 1-1 i izazvao erupciju oduševljenja na tribinama. Igrači West Hama slavili su bod spasa, dok su Arsenalovi igrači odmah okružili suca Chrisa Kavanagha, tvrdeći da je njihov golman bio fauliran.

Tada je na scenu stupio VAR. Glavni sudac u VAR sobi, Darren England, pozvao je Kavanagha da pogleda snimku. Uslijedila je provjera koja je, kako pišu mediji, trajala vječnost, a napetost je dosegnula vrhunac. Nakon pregleda, Kavanagh je poništio pogodak.

Engleski mediji jednoglasni su u ocjeni da se radi o povijesnom trenutku. The Guardian je odluku opisao kao "najveću VAR odluku u povijesti engleskog nogometa", navodeći kako je išla u korist Arsenala. The Mirror piše kako je VAR "spasio Arsenalove snove o naslovu", dok The Athletic pobjedu naziva "kontroverznom".

Sky Sports Trossardov je pogodak nazvao 'ogromnim golom' za Arsenalovu utrku za naslov, a The Independent naglasio je da su 'topnici' sada samo dvije pobjede udaljeni od prvog naslova prvaka Engleske nakon 22 godine čekanja.

NBC Sports je napisao da je VAR odluka u završnici 'zatresla i borbu za naslov i borbu za ostanak'.

- Prekršaj je bio očit, svi smo ga vidjeli i za mene je to odmah bila ispravna odluka. Jednostavno, golman u ovakvim situacijama mora biti zaštićen, a VAR i sudac napravili su sjajan posao. Jasno mi je da su navijači West Hama nezadovoljni. Kad su emocije jake, ljudi očite stvari više drukčijim očima. VAR je često kritiziran, ali večeras je pomogao nogometu- rekao je trener Arsenala Mikel Arteta nakon utakmice.

Cijelu spornu situaciju komentirao je i Darren Cann, bivši pomoćni sudac Premier lige na BBC radiju.

- Pablo je napravio prekršaj jer je držao Rayu za ruku i očito ga ometao. Također, Todibo mu je povukao dres. Nažalost, znam da je to šteta za West Ham s obzirom na vrijeme utakmice, ali to je prekršaj - rekao je i dodatno objasnio:

- Ruka je preko puta Raye od Pabla, ali ključno je da on drži Rayu za ruku. Neće udariti loptu, pokušava je uhvatiti. Činjenica da ima ruku na vrataru znači da je ne može uhvatiti i očito je ometan - zaključio je.

Arsenal sada ima pet bodova prednosti ispred Manchester Cityja koji ima utakmicu manje. Do kraja sezone 'topnike' čekaju domaći ogled protiv Burnleyja i gostovanje kod Crystal Palacea. Dvije pobjede dijele ih od titule koju čekaju od 2004. godine.