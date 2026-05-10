VAR presudio borbu za naslov i ostanak?! Arsenal je u drami iščupao trijumf kod West Hama

Leandro Trossard golom u 83. minuti donio je Arsenalu vrlo važnu pobjedu 1-0 na gostovanju kod West Hama. Ovim rezultatom "topnici" su pobjegli Manchester Cityju i napravili ogroman korak prema osvajanju prve titule engleskog prvaka nakon 22 godine. S druge strane, poraz je gurnuo "čekićare" u još težu situaciju u grčevitoj borbi za ostanak u Premier ligi.

Utakmica je bila puna napetosti, što je bilo i očekivano s obzirom na ogroman ulog za obje momčadi. Arsenal je od početka dominirao posjedom i stvarao pritisak, no teško je probijao organiziranu obranu domaćina. Već u ranoj fazi gosti su mogli povesti. Prvo je Trossard nakon kornera glavom pogodio i prečku i stativu u istom napadu, da bi nedugo zatim udarac Riccarda Calafiorija s crte očistio Konstantinos Mavropanos. Unatoč čak deset udaraca u prvom poluvremenu, Arsenal nije uspio pronaći put do mreže.

Iako je Arsenal bio dominantniji, West Ham je imao dvije najbolje prilike na utakmici, no oba puta ispriječio se sjajni golman David Raya. Krajem prvog dijela, Taty Castellanos je nakon ubačaja Aarona Wan-Bissake fantastično pucao glavom, ali Raya je nevjerojatnom paradom spasio svoja vrata.

Ključni trenutak dogodio se u 78. minuti. Mateus Fernandes se nakon sjajnog duplog pasa našao sam ispred Raye, no španjolski golman je maestralno pročitao njegovu namjeru i nogom obranio čist zicer, potez koji se pokazao presudnim. Kazna za promašaje stigla je samo pet minuta kasnije. Kapetan Martin Ødegaard pokazao je klasu na rubu šesnaesterca, odigrao je dupli pas s Declanom Riceom i zatim idealno poslužio Leandra Trossarda. Belgijac je preciznim udarcem iz prve, uz pomoć bloka, matirao golmana Madsa Hermansena i izazvao delirij među navijačima Arsenala.

Callum Wilson je u 95. minuti zabio za izjednačenje, no veselje "čekićara" bilo je kratkog vijeka jer je Pablo Felipe u petercu rukom ometao Arsenalova golmana Davida Rayu dok je bio na lopti. Nakon dugog VAR pregleda koji je potrajao gotovo pet minuta sudac Chris Kavanagh poništio je gol.

Ovaj poraz ostavlja West Ham u zoni ispadanja, s bodom zaostatka za gradskim rivalom Tottenhamom, koji se nalazi na spasonosnom 17. mjestu. Čini se kako će se borba za ostanak do samog kraja voditi upravo između ova dva londonska kluba, s obzirom na to da su Burnley i Wolves već ispali iz lige.

