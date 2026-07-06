Engleski mediji u ekstazi: 'Ovo je najveća pobjeda u povijesti', 'Momci su prkosili baš svemu'

Pobjeda engleske nogometne reprezentacije nad Meksikom 3-2 u osmini finala Svjetskog prvenstva izazvala je euforične reakcije u britanskim medijima, koji su utakmicu na kultnom stadionu Azteca jednoglasno proglasili "klasikom za sva vremena" i "povijesnim trijumfom". U noći obilježenoj grmljavinskim nevremenom, crvenim kartonom, s dva penala i nevjerojatnim preokretima, mediji su slavili herojsku otpornost momčadi Thomasa Tuchela, a izvedbu Judea Bellinghama opisali su kao nastup koji definira karijeru.

Foto: Paul Childs

U iscrpnim analizama, vodeći engleski mediji natjecali su se u superlativima kako bi dočarali značaj pobjede u, kako su je nazvali, "velikom nogometnom hramu". Oliver Holt je u listu Daily Mail otišao najdalje, proglasivši ovo "najvećom engleskom pobjedom na Svjetskom prvenstvu od 1966.".

"Usred kaotičnog, nesputanog zanosa koji nogomet ovdje oslobađa, udarani bukom, s električnim olujama koje su bjesnile oko stadiona, svedeni na desetoricu igrača gotovo cijelo drugo poluvrijeme, na nadmorskoj visini od 2200 metara, u rijetkom zraku od kojeg vam srce ubrzava, a pluća hvataju zrak, Engleska je svemu prkosila", piše Holt, opisujući atmosferu u kojoj su "lavovi" slomili meksički niz od deset utakmica bez poraza na Svjetskim prvenstvima na Azteci.

Foto: Daniel Becerril

The Guardian je utakmicu nazvao "trilerom koji je imao apsolutno sve", ističući kako je Engleska zakoračila u "ludilo stadiona Azteca, mjesta koje za njih nosi posebnog duha, kako bi se suočila s punom snagom meksičke nacije". Pobjeda je, navodi list, još veća jer je ostvarena protiv momčadi koja je do te utakmice imala četiri pobjede bez primljenog gola na turniru.

Apsolutno svi mediji su kao centralnu figuru utakmice izdvojili Judea Bellinghama. Njegova dva gola u razmaku od samo 98 sekundi opisana su kao "zapanjujući udarac koji je utišao 80.000 navijača". BBC i The Guardian ocijenili su njegov nastup devetkom, ističući ne samo golove, već i ključnu obrambenu intervenciju kojom je spriječio siguran gol Césara Montesa za izjednačenje krajem prvog poluvremena.

Foto: Daniel Becerril

Osim individualnog bljeska Bellinghama, mediji slave kolektivni duh i karakter koji je momčad pokazala, osobito nakon isključenja Jarella Quansaha u 54. minuti. Njegov start opisan je kao "nepromišljen", a crveni karton kao trenutak koji je prijetio potpunim preokretom. Ipak, umjesto pada, Engleska je samo šest minuta kasnije povećala vodstvo golom Harryja Kanea iz penala.

Legenda engleskog nogometa Alan Shearer bio je oduševljen na BBC-u:

​- Od samog početka, način na koji je Engleska pokušala upravljati utakmicom, energija i preuzimanje inicijative u zaista teškim okolnostima... Način na koji su se držali zajedno, a izbornikove zamjene da se na kraju prebaci na petoricu u obrani... Svi do jednoga su bili vrhunski.

*uz korištenje AI-a