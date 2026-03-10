Obavijesti

KATASTROFA TOTTENHAMA

Engleski mediji žestoko udarili na Tudora: Ovo samouništenje je 'impresivno', on je bio greška

Piše Jakov Drobnjak,
Engleski mediji žestoko udarili na Tudora: Ovo samouništenje je 'impresivno', on je bio greška
Foto: Matthew Childs

Tottenham potonuo! Tudor na rubu otkaza nakon katastrofalnog poraza 5-2 od Atletica. Engleski mediji ga nemilosrdno kritiziraju, a navijači zazivaju novog trenera

Težak poraz Tottenhama od Atletico Madrida 5-2 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka gurnuo je Igora Tudora na sam rub provalije. Nakon samo četiri utakmice i 29 dana na klupi londonskog kluba, hrvatski trener suočen je s brutalnim kritikama engleskih medija koji jednoglasno traže njegovu smjenu, opisujući mandat kao "jadan", a igru momčadi kao "sramotno lošu".

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Foto: Matthew Childs

U središtu kritika našla se Tudorova odluka da u ovako važnoj utakmici na gol postavi 22-godišnjeg Antonína Kinskog umjesto standardnog Guglielma Vicarija. Mladi Čeh je s dvije kardinalne pogreške poklonio Atleticu vodstvo 3-0 u prvih 15 minuta, nakon čega ga je Tudor odlučio zamijeniti već u 17. minuti. Taj potez šokirao je stručnjake, a bivši golman Spursa i engleske reprezentacije Paul Robinson, koji je radio kao komentator za BBC, bio je zgrožen.

​- Wow, wow, wow. Nikada nisam vidio ovako nešto na nogometnom terenu. Kakva ogromna odluka trenera Igora Tudora - rekao je Robinson pa dodao:

​- Da, golman je kriv, ali ovo je potez koji uništava samopouzdanje.

Kako piše The Exspress, komentator Steve McManaman to je nazvao "najgorim mogućim vođenjem momčadi". Da je svlačionica izgubljena, pokazao je i Djed Spence, koji je nakon svoje zamjene u 83. minuti prišao Tudoru s leđa i potapšao ga kako bi isforsirao rukovanje.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Engleski mediji pišu da je Tottenhamova sposobnost samouništenja pod Tudorom "impresivna". U četiri utakmice pod njegovim vodstvom, Spursi su primili čak 14 golova i upisali sva četiri poraza. Poraz od Atletica bio je šesti uzastopni u svim natjecanjima, što je prvi takav negativan niz u klupskoj povijesti. "Tudorova kocka se spektakularno izjalovila. Pogriješili su", piše The Express.

The Independent navodi da je momčad izgubila "svako preostalo dostojanstvo" i da se Tudor sada suočava s "giljotinom". Mediji se slažu da je njegov otkaz neizbježan, a već se naveliko špekulira o nasljednicima. Kao glavni kandidati spominju se Sean Dyche i Harry Redknapp, a zanimljivo je da je utakmici u Madridu prisustvovao i bivši trener Mauricio Pochettino, kojemu su navijači Spursa skandirali ime, pišu Englezi.

