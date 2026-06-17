Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIVŠI IZBORNIK

Engleski navijači bijesni na Bilića: 'Pogledaj se u ogledalo'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Engleski navijači bijesni na Bilića: 'Pogledaj se u ogledalo'
Split: 11.9.1968. ro?en Slaven Bili? | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bilić je kao igrač nastupao za engleske klubove West Ham i Everton, a kao trener na Otoku vodio je West Ham, WBA i Watford.

Admiral

Bivši igrač i izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić dao je intervju Daily Mailu u kojem je, među ostalim, govorio o stavu engleskih medija i navijača.  Kroz tekst, a stavljeno je to i u naslov, provlači se engleska arogancija i manjak poštovanja prema suparnicima.

- Engleska je moćna nacija pa smo znali za pjesmu i znali smo da novinari govore kako će Engleska pobijediti. I znate što? Imali smo i mi pjesmu. Govorila je da ćemo biti prvaci. Ali kladim se da ta pjesma nije dospjela na stranice Daily Maila, zar ne? To je u osnovi ta razlika - pojašnjava Bilić, referirajući se na poznatu "Nogomet se ne vraća kući".

Bilić je kao igrač nastupao za engleske klubove West Ham i Everton, a kao trener na Otoku vodio je West Ham, WBA i Watford.

Njegove izjave su brojne komentare engleskih navijača. 

- Ne mogu podnijeti arogantnu Englesku, ali kao i mnogi drugi, svi su jako sretni doći ovdje i zarađivati za život", "Jadniče koji se praviš žrtvom", "Ne sjećam se da je ikad neki engleski igrač simulirao ozljedu kako bi isključio drugog igrača i onda propustio finale Svjetskog prvenstva. Nogometaši su svi isti. Prevaranti i umišljeni. Nemoj glumiti žrtvu, to ti ne pristaje - pišu navijači.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Neymar je prevario čak 92 puta, a sad čekaju treće dijete!
SVE SU ZAJEDNO PROŠLI

FOTO Neymar je prevario čak 92 puta, a sad čekaju treće dijete!

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Milan potvrdio novog trenera! Stiže Portugalac
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Milan potvrdio novog trenera! Stiže Portugalac

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026