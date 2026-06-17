Engleski navijači bijesni na Bilića: 'Pogledaj se u ogledalo'

Bivši igrač i izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić dao je intervju Daily Mailu u kojem je, među ostalim, govorio o stavu engleskih medija i navijača. Kroz tekst, a stavljeno je to i u naslov, provlači se engleska arogancija i manjak poštovanja prema suparnicima.

- Engleska je moćna nacija pa smo znali za pjesmu i znali smo da novinari govore kako će Engleska pobijediti. I znate što? Imali smo i mi pjesmu. Govorila je da ćemo biti prvaci. Ali kladim se da ta pjesma nije dospjela na stranice Daily Maila, zar ne? To je u osnovi ta razlika - pojašnjava Bilić, referirajući se na poznatu "Nogomet se ne vraća kući".

Bilić je kao igrač nastupao za engleske klubove West Ham i Everton, a kao trener na Otoku vodio je West Ham, WBA i Watford.

Njegove izjave su brojne komentare engleskih navijača.

- Ne mogu podnijeti arogantnu Englesku, ali kao i mnogi drugi, svi su jako sretni doći ovdje i zarađivati za život", "Jadniče koji se praviš žrtvom", "Ne sjećam se da je ikad neki engleski igrač simulirao ozljedu kako bi isključio drugog igrača i onda propustio finale Svjetskog prvenstva. Nogometaši su svi isti. Prevaranti i umišljeni. Nemoj glumiti žrtvu, to ti ne pristaje - pišu navijači.