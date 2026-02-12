Hrvatska je izvukla Englesku, Španjolsku i Češku u skupini Lige nacija. Navijači Engleske već su ludi od igranja protiv "Vatrenih" te su se o tome raspisali na društvenim mrežama
Engleski navijači ludi na ždrijeb: 'Tri stvari u životu su uvijek sigurne. Smrt, porezi i Hrvati...'
I tako, još jedna "grupa smrti" za Hrvatsku. U Ligi nacija "Vatreni" će u boj protiv Španjolske, Engeske i Češke. Jako teška skupina, pogotovo kada znamo da je moguće da senatori napuste reprezentaciju, ali što je tu je. U oči "bode" Ebgleska s kojom igramo, čini se, na svakom turniru. Takvog mišljenja su i engleski navijači koji su već počeli s memesima na društvenim mrežama.
S Englezima smo u skupini na Svjetskom prvenstvu u Americi, bili smo na Europskom prvenstvu 2021., u Ligi nacija 2018., pa ono čudesno polufinale Mundijala u Rusiji. Tu su i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2010. te za Europsko 2008., a sada smo opet zajedno u Ligi nacija. Englezi su već "ludi", a ovo su neki od najboljih komentara navijača "Gordog Albiona":
- "Tri stvari su sigurne: smrt, porezi i igranje protiv Hrvatske"
- "Dobar dan, Hrvatska. Ponovo..."
- "Svako natjecanje Hrvatska, dosta je više"
- "Opet vi..."
- "Iskreno mislim da je Engleska osuđena na to da do kraja svijeta i vijeka nastavlja izvlačiti Hrvatsku"
- "Super, Hrvatska, s njima nismo dugo igrali..."
- "Za promjenu smo dobili Hrvatsku..."
- "Ako ostane Modrić, i takav star pojest će Bellinghama i Ricea"
