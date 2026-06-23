Engleski portal pitao Hrvate što im znači Luka Modrić, jedan odgovor rekao je sve

Engleski portal Goal posvetio je tekst kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću (40), a uoči utakmice drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname ispitao je hrvatske navijače što im znači legendarni veznjak. Odgovori hrvatskih navijača bili su emotivni i gotovo jednoglasni. Modrića su nazivali nacionalnim herojem, nogometnim genijem, pa čak i božanstvom, dok je jedan navijač njegovu važnost za hrvatski narod opisao samo jednom riječju - sve.

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- U Hrvatskoj je on praktički božanstvo - rekao je jedan od ispitanika, dok je drugi istaknuo da Modrić uživa status nacionalnog heroja.

Navijači mu nisu zahvaljivali samo na pogocima, asistencijama i trofejima, nego i na osjećaju ponosa koji je godinama budio među hrvatskim ljudima.

- Hvala ti što si svih ovih godina podizao duh naše nacije i činio nas ponosnima na svoju domovinu - poručio mu je jedan navijač.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Drugi nije štedio riječi hvale.

- Modriću, ti si genij. Nogometni genij - rekao je.

Modrić je u rujnu 2025. napunio 40 godina, pa se cijelim turnirom provlači priča o njegovu "posljednjem plesu“ u hrvatskom dresu. Svjetsko prvenstvo 2026. moglo bi mu biti posljednje veliko natjecanje, no dio navijača još ne želi prihvatiti kraj njegove reprezentativne karijere.

- Posljednji ples? Onda idemo u finale - poručio je jedan hrvatski navijač.

Drugi se našalio da bi kapetana ponovno volio vidjeti na najvećoj nogometnoj pozornici.

- Vidimo se za četiri godine. Znaš da možeš odraditi još jedno prvenstvo.

Modrićev status među hrvatskim navijačima nije nastao samo zbog njegova dugogodišnjeg trajanja na najvećoj razini. Hrvatsku je 2018. godine predvodio do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji i najvećeg uspjeha u povijesti reprezentacije, a iste je godine osvojio Zlatnu loptu te prekinuo dugogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Četiri godine poslije s Hrvatskom je osvojio brončanu medalju u Katru. Time je još jednom pokazao da se reprezentacija zemlje s manje od četiri milijuna stanovnika može ravnopravno boriti s najvećim nogometnim silama.

Goal zaključuje da Modrićevu ostavštinu nije moguće u potpunosti prikazati statistikom. Hrvatskim navijačima nije donio samo velike rezultate i medalje, nego i osjećaj da njihova mala zemlja pripada među najveće.

- Bog te blagoslovio. Ti si naš heroj - zaključio je jedan od navijača.