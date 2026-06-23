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ARGENTINSKI TURISTI

VIDEO Je li ovo Buenos Aires ili Split? Pogledajte ludu proslavu pobjede Argentine na Zvončacu

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Je li ovo Buenos Aires ili Split? Pogledajte ludu proslavu pobjede Argentine na Zvončacu
Foto: Facebook

Argentina je na Mundijal stigla kao branitelj naslova, a može postati tek treća reprezentacija kojoj je uspjelo obraniti naslov svjetskog prvaka. Prije nje taj su podvig ostvarili samo Italija i Brazil

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Argentina je u ponedjeljak pobijedila Austriju 2-0 i tako osigurala prvo mjesto u skupini J. Junak je ponovno bio Lionel Messi, iako utakmicu nije otvorio najbolje. Argentinac je promašio jedanaesterac, ali se brzo iskupio u 38. minuti, kada je zabio nakon povratne lopte.

Tim je golom srušio rekord i postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, prestigavši Miroslava Klosea, koji je zabio 16 golova. Rekord je dodatno popravio u petoj minuti sudačke nadoknade, kada je postavio konačnih 2-0.

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Slavilo se na stadionu AT&T u Dallasu, u Argentini, ali i na splitskom Zvončacu. Ondje je organizirano zajedničko gledanje utakmice, a susret su pratili i turisti iz Argentine. Odjeveni u reprezentativne dresove, na kraju su burno proslavili pobjedu i zapjevali.

Argentina je na Mundijal stigla kao branitelj naslova, a može postati tek treća reprezentacija kojoj je uspjelo obraniti naslov svjetskog prvaka. Prije nje taj su podvig ostvarili samo Italija i Brazil.

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