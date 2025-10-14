Obavijesti

Engleski sudac koji je vrijeđao Kloppa priznao krivnju za dječju pornografiju. Čeka presudu...

David Coote je na sudu priznao da je posjedovao fotografije i videozapise neprimjerenog sadržaja na kojima su djeca te ponovo mora doći na sud u prosincu. Njemu je raskinut ugovor prošle sezone zbog afera s kokainom

Bivši engleski nogometni sudac, David Coote (43), na sudu je priznao krivnju za izradu neprimjerene slike djeteta. Ovo je samo jedna od nekoliko afera koje je u karijeri imao bivši sudac, a neke su ga koštale i sudačke karijere. On je u utorak pozvan na sud u Nottinghamu zbog optužbe da je imao videozapis A kategorije, što je najteža kategorija, a koju je policija pronašla u veljači ove godine te koja obuhvaća preuzimanje, dijeljenje i pohranjivanje fotografija i videozapisa zlostavljanja. Coote je na sudu progovorio samo u trenutku kada je trebao potvrditi svoje ime i prezime te kada je priznao krivnju, piše Guardian.

David Coote court case
- Priznali ste krivnju za ozbiljno djelo. Hoće li to značiti zatvorsku kaznu ili ne, odlučit će se kada sud bude imao sve informacije, zbog čega sam i naložila izvješće prije izricanja presude - rekla je sutkinja Nirmal Shant bivšem sucu kojem je odobrena uvjetna jamčevina te se na sudu mora pojaviti 11. prosinca.

Cootea je Engleski nogometni savez suspendirao na osam tjedana u kolovozu nakon što se pojavio video iz 2020. godine u kojem vrijeđa bivšeg trenera Liverpoola, Jurgena Kloppa. Također, u javnost je procurio video kako za vrijeme Europskog prvenstva 2024. konzumira kokain u funkciji službene osobe. Udruga profesionalnih sudaca potvrdila je da mu je prošle godine raskinut ugovor. Coote se u siječnju deklarirao kao homoseksualac u intervjuu za The Sun te je tamo objasnio da je cjeloživotna borba sa seksualnosti bila razlog vrijeđanja Kloppa.
 

