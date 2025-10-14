David Coote je na sudu priznao da je posjedovao fotografije i videozapise neprimjerenog sadržaja na kojima su djeca te ponovo mora doći na sud u prosincu. Njemu je raskinut ugovor prošle sezone zbog afera s kokainom
Engleski sudac koji je vrijeđao Kloppa priznao krivnju za dječju pornografiju. Čeka presudu...
Bivši engleski nogometni sudac, David Coote (43), na sudu je priznao krivnju za izradu neprimjerene slike djeteta. Ovo je samo jedna od nekoliko afera koje je u karijeri imao bivši sudac, a neke su ga koštale i sudačke karijere. On je u utorak pozvan na sud u Nottinghamu zbog optužbe da je imao videozapis A kategorije, što je najteža kategorija, a koju je policija pronašla u veljači ove godine te koja obuhvaća preuzimanje, dijeljenje i pohranjivanje fotografija i videozapisa zlostavljanja. Coote je na sudu progovorio samo u trenutku kada je trebao potvrditi svoje ime i prezime te kada je priznao krivnju, piše Guardian.
- Priznali ste krivnju za ozbiljno djelo. Hoće li to značiti zatvorsku kaznu ili ne, odlučit će se kada sud bude imao sve informacije, zbog čega sam i naložila izvješće prije izricanja presude - rekla je sutkinja Nirmal Shant bivšem sucu kojem je odobrena uvjetna jamčevina te se na sudu mora pojaviti 11. prosinca.
Cootea je Engleski nogometni savez suspendirao na osam tjedana u kolovozu nakon što se pojavio video iz 2020. godine u kojem vrijeđa bivšeg trenera Liverpoola, Jurgena Kloppa. Također, u javnost je procurio video kako za vrijeme Europskog prvenstva 2024. konzumira kokain u funkciji službene osobe. Udruga profesionalnih sudaca potvrdila je da mu je prošle godine raskinut ugovor. Coote se u siječnju deklarirao kao homoseksualac u intervjuu za The Sun te je tamo objasnio da je cjeloživotna borba sa seksualnosti bila razlog vrijeđanja Kloppa.
